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14 октября, 2020
 
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Жена Комарова рассказала, как относится к 15-летней разнице в возрасте со своим супругом

Супруга ведущего передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко считает, что чем больше времени проводишь с человеком, тем быстрее привыкаешь к его характеру.

Кучеренко и Комаров поженились в 2019 году
Кучеренко и Комаров поженились в 2019 году
Фото: aakucherenko / Instagram

22-летняя украинская модель и ведущая Александра Кучеренко в интервью, которое опубликовано на сайте "Факты" 13 октября, призналась, что не размечает разницу в возрасте со своим мужем, ведущим передачи "Мир наизнанку" на "1+1" 37-летним Дмитрием Комаровым. 

"А сколько у нас лет разница? Она вообще есть? Чем больше времени проводишь с человеком, тем больше свыкаешься с его характером, привычками, предпочтениями. В том числе перестаешь замечать любую разницу и просто становишься с ним одним целым", – сообщила жена Комарова.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Им пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года – Кучеренко и Комаров выступали на паркете в паре.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. Комаров старше Кучеренко на 15 лет.


Теги: семья, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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