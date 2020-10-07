Кучеренко в костюме панды показала, как греется в объятиях панды-Комарова

Супруга ведущего передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко опубликовала совместное фото с мужем.

Комаров тайно женился на Кучеренко в 2019 году Фото: aakucherenko / Instagram

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко 7 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена со своим мужем, ведущим передачи "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрием Комаровым.

Супруги позируют в кадре в костюмах панд.

"В такой дождливый день остается только греться в объятиях", – подписала снимок жена Комарова.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году.

Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.