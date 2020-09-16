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16 сентября, 2020
 
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22-летняя супруга Комарова стала ведущей утренней рубрики на ICTV

22-летняя супруга путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко в роли ведущей новой рубрики на канале ICTV будет общаться с украинскими политиками и звездами шоу-бизнеса.

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Кучеренко ведет на ICTV передачу "Звездный спорт"
Кучеренко ведет на ICTV передачу "Звездный спорт"
Фото: Олександра Кучеренко / Facebook

22-летняя супруга путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко на своей странице в Instagram 16 сентября заявила, что стала ведущей утренней передачи "33 за 3" на канале ICTV.

По словам Кучеренко, она будет задавать 33 вопроса украинским политикам и звездам шоу-бизнеса, на которые они должны дать ответы в течение трех минут. 

"Отвечают максимально честно, потому что времени на то, чтобы подумать, нет", – сообщила ведущая.

Она сообщила, что уже отсняты выпуски с участием шоуменов Евгения Кошевого и Сергея Притулы, дизайнера Андре Тана и актера Ахтема Сеитаблаева. 

Кучеренко является ведущей передачи "Звездный спорт", которая выходит по пятницам на канале ICTV. Ведущая замужем за журналистом, автором и ведущим программы "Мир наизнанку" на "1+1"  Дмитрием Комаровым. 

Теги: Евгений Кошевой, телеведущая, Сергей Притула, Андре Тан, Дмитрий Комаров, Ахтем Сеитаблаев, Александра Кучеренко
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