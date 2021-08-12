Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"

Об этом он рассказал, приняв участие в видеопроекте компании "Метинвест", вышедшем 10 августа.

Комаров, чье выступление по сюжету ролика показывали студентам, отметил, что к путешествию, чтобы оно получилось интересным, нужно готовиться.

"Сходство [в процессе подготовки к путешествию и подготовкби к выплавке руды] есть. Сначала надо перерыть тонны информации, выудить из нее самое ценное. А потом обогатить эти знания советами местных. Так же и руда. Прежде, чем отправить ее в плавильный вояж надо отобрать из нее наиболее полезные и лучшие элементы. И считайте, ваш идеальный путеводитель готов. В металлургии это называется магнитное обогащение и флотация руды. Да, хорошее путешествие – сложная штука", – сказал он.

Путешественник отметил, что из его номера в отеле открывается невероятный вид на обогащенную руду.

На видео в это время показывали производство агломерата.

Производство агломерата показали студентам. Скриншот: Робимо українське / YouTube