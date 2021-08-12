Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"

Об этом он рассказал, приняв участие в видеопроекте компании "Метинвест", вышедшем 10 августа.
Комаров, чье выступление по сюжету ролика показывали студентам, отметил, что к путешествию, чтобы оно получилось интересным, нужно готовиться.
"Сходство [в процессе подготовки к путешествию и подготовкби к выплавке руды] есть. Сначала надо перерыть тонны информации, выудить из нее самое ценное. А потом обогатить эти знания советами местных. Так же и руда. Прежде, чем отправить ее в плавильный вояж надо отобрать из нее наиболее полезные и лучшие элементы. И считайте, ваш идеальный путеводитель готов. В металлургии это называется магнитное обогащение и флотация руды. Да, хорошее путешествие – сложная штука", – сказал он.
Путешественник отметил, что из его номера в отеле открывается невероятный вид на обогащенную руду.
На видео в это время показывали производство агломерата.
На сайте "Робимо разом" указано, что промышленная группа "Метинвест" работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.
В короткометражке "Металева зірка", кроме Комарова, снялись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, кулинар и ресторатор Дмитрий Борисов и вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.