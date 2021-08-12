Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"

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Комаров снялся в короткометражном фильме о металлургии
Комаров снялся в короткометражном фильме о металлургии
Скриншот: Робимо українське / YouTube

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров заявил о сходстве процесса подготовки руды к выплавке металла и подготовки к поездке.

Об этом он рассказал, приняв участие в видеопроекте компании "Метинвест", вышедшем 10 августа

Комаров, чье выступление по сюжету ролика показывали студентам, отметил, что к путешествию, чтобы оно получилось интересным, нужно готовиться. 

"Сходство [в процессе подготовки к путешествию и подготовкби к выплавке руды] есть. Сначала надо перерыть тонны информации, выудить из нее самое ценное. А потом обогатить эти знания советами местных. Так же и руда. Прежде, чем отправить ее в плавильный вояж надо отобрать из нее наиболее полезные и лучшие элементы. И считайте, ваш идеальный путеводитель готов. В металлургии это называется магнитное обогащение и  флотация руды. Да, хорошее путешествие – сложная штука", – сказал он. 

Путешественник отметил, что из его номера в отеле открывается невероятный вид на обогащенную руду. 

На видео в это время показывали производство агломерата. 

Производство агломерата показали студентам. Скриншот: Робимо українське / YouTube
Производство агломерата показали студентам. Скриншот: Робимо українське / YouTube

Контекст:

На сайте "Робимо разом" указано, что промышленная группа "Метинвест" работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.

В короткометражке "Металева зірка", кроме Комарова, снялись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, кулинар и ресторатор Дмитрий Борисов и вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

Теги: Метинвест, металлургия, Дмитрий Комаров, телеведущий
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