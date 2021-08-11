Известные украинцы рассказывают о металлургии. "Метинвест" запустил видеопроект о производстве стали

10 августа на YouTube-канале "Робимо українське" обнародовали короткометражный фильм, в котором снялись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Дмитрий Комаров, кулинар и ресторатор Дмитрий Борисов и вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

По сюжету фильма, Санина, Борисов, Комаров и Пятов рассказывают студентам о производстве стали. Санина сравнивает процесс добычи руды с созданием музыкального хита, Комаров рассказывает о "путешествии" руды в плавильную печь, Борисов говорит о выплавке чугуна и стали как о приготовлении борща, а Пятов – "передает решающий пас в победе украинской металлургии", говорится в описании к видео.

Скриншот: robymo.com.ua

На сайте "Робимо разом" указано, что промышленная группа "Метинвест" работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.