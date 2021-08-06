"Метинвест" оплатил рейс спецсамолета в Грецию для тушения лесных пожаров

"Греция обратилась к украинскому правительству с просьбой предоставить помощь отрядам спасателей в тушении пожаров, бушующих сейчас в Греции. Вчера была начата подготовка, и сегодня по решению правительства отряд ГСЧС в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", – заявил в аэропорту Жуляны глава Госслужбы Николай Чечеткин.

Руководитель ГСЧС затруднился уточнить, как долго продлится спасательная операция. "Предварительно, 10–15 дней. Будем принимать решение по обстановке", – сказал Чечеткин, добавив, что стоимость операции сейчас также сложно определить.