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09 августа, 2021
 
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"Я нашел место, в которое хочу вернуться". Комаров купил в Карпатах участок, на котором будет строить дачу

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Комаров: Гуцулы, будем соседями
Комаров: Гуцулы, будем соседями
Фото: komarovmir / Instagram

Украинский ведущий и путешественник Дмитрий Комаров приобрел земельный участок в Карпатах. Об этом он сообщил 8 августа в Instagram.

По словам Комарова, в следующем году он намерен построить на этом участке дачу. Место для строительства ведущий присмотрел во время съемок своей передачи "Мир наизнанку". 

"Верховина, встречай нового соседа, или осторожнее с желаниями, они сбываются. Я нашел место, в котором не только очень много сюжетов для программы, а в которое хочу вернуться вне работы. Я влюбился в Верховину. Гид давно подкидывал идею насчет покупки дачи, и вот я окончательно созрел. Понял, что хочу. В этом решении помогли поставить точку новые съемки: гид уехал и на неделю оставил мне ключи от домика и машину. Я протестировал себя в роли жителя. И вот меня можно поздравить – вчера я поселился в Верховине, по соседству с домиком гида. Точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Гуцулы, будем соседями", – сообщил ведущий.

Контекст:

Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку". 

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. 16 декабря Комаров сообщил, что третий месяц путешествует по миру, снимая новый сезон передачи.

Комаров женат. Его супруга – обладательница титула "Мисс Украина 2016", украинская ведущая Александра Кучеренко. Церемония бракосочетания пары проходила в Иерусалиме в 2019 году. 

Теги: Карпаты, земельный участок, Дмитрий Комаров, телеведущий, дача
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