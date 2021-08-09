"Я нашел место, в которое хочу вернуться". Комаров купил в Карпатах участок, на котором будет строить дачу

По словам Комарова, в следующем году он намерен построить на этом участке дачу. Место для строительства ведущий присмотрел во время съемок своей передачи "Мир наизнанку".

"Верховина, встречай нового соседа, или осторожнее с желаниями, они сбываются. Я нашел место, в котором не только очень много сюжетов для программы, а в которое хочу вернуться вне работы. Я влюбился в Верховину. Гид давно подкидывал идею насчет покупки дачи, и вот я окончательно созрел. Понял, что хочу. В этом решении помогли поставить точку новые съемки: гид уехал и на неделю оставил мне ключи от домика и машину. Я протестировал себя в роли жителя. И вот меня можно поздравить – вчера я поселился в Верховине, по соседству с домиком гида. Точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Гуцулы, будем соседями", – сообщил ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)