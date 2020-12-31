"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены

Ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и его супруга – ведущая Александра Кучеренко позировали на пляже возле миниатюрной елки, украшенной мандаринами.

Ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров прервал экспедицию, чтобы встретить Новый год со своей женой – ведущей Александрой Кучеренко. Об этом она сообщила в Instagram, обнародовав совместное фото, сделанное на морском побережье.

Пара позирует на пляже возле миниатюрной новогодней елки, украшенной мандаринами и пряниками.

"Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой. Прилетел с "другой планеты", впереди несколько деньков перезагрузки и снова за работу. Этот год проявил давно известную истину – нет ничего важнее здоровья и жизни. Все остальное вообще не важно. Вообще. Но почему-то, чтобы понять эту простую истину, нужны серьезные испытания. Крепкого здоровья всем! И уверенности в том, что все будет хорошо. Особенно, если рядом близкие люди. Берегите их и не ссорьтесь", – написал он.

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Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. 16 декабря Комаров сообщил, что третий месяц путешествует по миру, снимая новый сезон передачи.

С Кучеренко Комаров познакомился на конкурсе красоты в 2016 году. Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.