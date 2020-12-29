Комаров обнародовал фото поцелуя с женой

Украинский путешественник Дмитрий Комаров поделился в сети совместным романтичным снимком с женой Александрой Кучеренко.

Комаров и Кучеренко тайно поженились в 2019 году Фото: komarovmir / Instagram

Украинский ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров, который с начала осени находится в командировке, 29 декабря разместил в Instagram совместное фото с женой – ведущей Александрой Кучеренко.

На снимке пара запечатлена на фоне заснеженного леса в объятиях друг друга – в то время, как Комаров делает фото, его супруга целует ведущего в щеку.

"Фото – из нашего архива. Снимали давно на даче. Я еще не дома", – сообщил он.

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Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. 16 декабря Комаров сообщил, что третий месяц путешествует по миру, снимая новый сезон передачи.

С Кучеренко Комаров познакомился на конкурсе красоты в 2016 году. Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.