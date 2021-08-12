Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"

"Украинский борщ – гастрономический произведение искусства. Как у "Метинвеста" – сталь и чугун. И подход к их созданию очень похож. Сначала надо сварить бульон, процедить его, обработать овощи и мясо. Вот и сплав стали тоже доводят до определенного состояния. Его необходимо сбалансировать по температуре и химическому составу. Не стоит забывать и о специях – в кулинарии они раскрывают вкус борща, а в металлургии – улучшают процесс плавления металла", – сказал Борисов.
Когда кулинар добавлял в борщ соль, перец, лавровый лист, в ролике показали "специи" для металла – хром, медь, кремний и бор.
"Варим все это в специальной кастрюле. Время разливать и подавать на стол. Вот мы и научились готовить металлургический борщ", – резюмировал он.
На сайте "Робимо разом" указано, что промышленная группа "Метинвест" работает уже 15 лет. За это время было произведено 142 млн тонн стали. Компания заплатила 164 млрд грн налогов, инвестировала $10 млрд в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работает около 80 тыс. сотрудников, уточняется на сайте.
В видеопроекте "Металева зірка", кроме Борисова, снялись фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Дмитрий Комаров и вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.