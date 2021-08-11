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Санина, Комаров, Борисов и Пятов снялись в короткометражке "Метинвеста" и рассказали о производстве стали. Видео

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Санина рассказывала студентам о добыче руды
Санина рассказывала студентам о добыче руды
Скриншот: Робимо українське / YouTube

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, телеведущий Дмитрий Комаров, кулинар и ресторатор Дмитрий Борисов и вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов снялись в короткометражном фильме компании "Метинвест", видео обнародовали 10 августа на YouTube-канале "Робимо українське".

Режиссер фильма – Дмитрий Авдеев. В короткометражке Санина, Комаров, Борисов и Пятов играют роль лекторов, которые рассказывают студентам о производстве стали. 

Санина отметила, что музыка и сталь похожи. 

"И там, и там нужны ископаемые экстра-класса, чтобы получился настоящий хит. В музыке – это мелодия и слова, а в металлургии – железная руда и уголь. Но где же найти эти самородки? Иногда ты ходишь по кругу в поисках того самого ритма. А иногда заглядываешь вглубь себя за забытыми мотивами. Разница в том, что в музыке наша цель – взрывной хит, а в металлургии – со взрывом все только начинается", – сказала она студентам. 

Комаров рассказал о доставке руды в плавильную печь как о путешествии, Борисов посмотрел на процесс выплавки чугуна и стали с гастрономической точки зрения – сравнил процесс с приготовлением борща.

Пятов говорил о финальном этапе производства. "Для футболистов – это победа на международных крупных турнирах. А для "Метинвеста" – высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру", – добавил он.

видео

Видео: Робимо українське / YouTube
Теги: фильм, Метинвест, сталь, Дмитрий Комаров, Юлия Санина, железная руда, Дмитрий Борисов, Андрей Пятов
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