Санина, Комаров, Борисов и Пятов снялись в короткометражке "Метинвеста" и рассказали о производстве стали. Видео

Режиссер фильма – Дмитрий Авдеев. В короткометражке Санина, Комаров, Борисов и Пятов играют роль лекторов, которые рассказывают студентам о производстве стали.

Санина отметила, что музыка и сталь похожи.

"И там, и там нужны ископаемые экстра-класса, чтобы получился настоящий хит. В музыке – это мелодия и слова, а в металлургии – железная руда и уголь. Но где же найти эти самородки? Иногда ты ходишь по кругу в поисках того самого ритма. А иногда заглядываешь вглубь себя за забытыми мотивами. Разница в том, что в музыке наша цель – взрывной хит, а в металлургии – со взрывом все только начинается", – сказала она студентам.

Комаров рассказал о доставке руды в плавильную печь как о путешествии, Борисов посмотрел на процесс выплавки чугуна и стали с гастрономической точки зрения – сравнил процесс с приготовлением борща.

Пятов говорил о финальном этапе производства. "Для футболистов – это победа на международных крупных турнирах. А для "Метинвеста" – высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру", – добавил он.