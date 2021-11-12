"Укрзалізниця" назвала маршруты, в составе которых будут ездить новые вагоны

10 купейных вагонов будут курсировать на самом длинном в стране маршруте в составе поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

10 купейных вагонов будут курсировать на новом – самом длинном в стране – маршруте, разработанном для нового графика пассажирских перевозок, в составе поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов.

"Указанный поезд следует через Волноваху, Запорожье, Днепр, Каменское, Смилу, Белую Церковь, Бердичев, Здолбунов, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров (Буковель), Ворохту, Рахов и ряд других городов", – пояснили в пресс-службе

В первый рейс поезд Мариуполь – Рахов отправится 13 декабря в 08.08.

Новые вагоны также будут включаться в состав поезда №77/78 сообщением Харьков – Мариуполь.

"Укрзалізниця" 1 ноября получила пять из 100 новых пассажирских вагонов Крюковского вагоностроительного завода. Еще пять купейных вагонов АО получит до конца ноября.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить 51 купейный вагон, 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава.