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"Укрзалізниця" назвала маршруты, в составе которых будут ездить новые вагоны

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10 купейных вагонов будут курсировать на самом длинном в стране маршруте в составе поезда №5/6 Мариуполь Ворохта, Рахов
10 купейных вагонов будут курсировать на самом длинном в стране маршруте в составе поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

АО "Укрзалізниця" определило маршруты поездов, в составе которых будут курсировать первые 10 из 100 новых пассажирских вагонов Крюковского вагоностроительного завода. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба АО.

10 купейных вагонов будут курсировать на новом – самом длинном в стране – маршруте, разработанном для нового графика пассажирских перевозок, в составе поезда №5/6 Мариуполь – Ворохта, Рахов.

"Указанный поезд следует через Волноваху, Запорожье, Днепр, Каменское, Смилу, Белую Церковь, Бердичев, Здолбунов, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров (Буковель), Ворохту, Рахов и ряд других городов", – пояснили в пресс-службе

В первый рейс поезд Мариуполь – Рахов отправится 13 декабря в 08.08.

Новые вагоны также будут включаться в состав поезда №77/78 сообщением Харьков – Мариуполь.

"Укрзалізниця" 1 ноября получила пять из 100 новых пассажирских вагонов Крюковского вагоностроительного завода.  Еще пять купейных вагонов АО получит до конца ноября.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить 51 купейный вагон, 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Бывший глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак в декабре 2020 года говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

"Укрзалізниця" завершила переговоры с руководством Крюковского вагоностроительного завода о поставке 100 новых пассажирских вагонов. Об этом 19 июня 2021 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: транспорт, Украина, Харьков, Укрзалізниця, Мариуполь, железная дорога, поезда, вагоны, Рахов
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