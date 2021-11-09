Кубраков: "Укрзалізниця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 года

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный", – сказал министр.

Он напомнил, что сейчас реализуется первую фазу совместного сотрудничества – немецкая компания предоставляет украинской консультационные услуги.

В конце августа 2021 года "Укрзалізниця" подписала договор с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор ФРГ) о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В Министерстве инфраструктуры сообщали, что на первом этапе, который пройдет до конца 2021 года, компания поможет "Укрзалізниці" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление, разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие пять лет и модель их финансирования.

"При его успешном внедрении на втором этапе "Укрзалізниця" привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году", – говорилось в сообщении.