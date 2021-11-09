Кубраков: "Укрзалізниця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 года

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный", – сказал министр.
Он напомнил, что сейчас реализуется первую фазу совместного сотрудничества – немецкая компания предоставляет украинской консультационные услуги.
В конце августа 2021 года "Укрзалізниця" подписала договор с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор ФРГ) о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В Министерстве инфраструктуры сообщали, что на первом этапе, который пройдет до конца 2021 года, компания поможет "Укрзалізниці" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление, разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие пять лет и модель их финансирования.
"При его успешном внедрении на втором этапе "Укрзалізниця" привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году", – говорилось в сообщении.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщала пресс-служба компании.
В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
В "Укрзалізниці" не было постоянного руководителя с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.
11 августа Кабмин Украины назначил советника министра инфраструктуры Украины Александра Камышина и.о. главы правления "Укрзалiзницi", 27 октября утвердил новый состав правления компании, Камышин был назначен его главой.