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Нацполиция зарегистрировала 185 уголовных производств по "Укрзалізниці", но ни одна коррупционная схема не ликвидирована – глава временной следственной комиссии

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Юлия Гришина: Правоохранители должны иметь мужество признать свою ответственность за вопиющий уровень коррупции на стратегическом государственном предприятии и дать ответ на вопрос, который уже стал риторическим: способны ли они что-то изменить
Юлия Гришина: Правоохранители должны иметь мужество признать свою ответственность за вопиющий уровень коррупции на стратегическом государственном предприятии и дать ответ на вопрос, который уже стал риторическим: способны ли они что-то изменить
Фото: Юлія Гришина / Facebook

Все обращения и сведения по фактам преступной деятельности в "Укрзалізниці", описанные в промежуточном отчете парламентской временной следственной комиссии, обработаны и внесены в Единый реестр досудебных расследований. В том числе начато расследование уголовного производства по факту доведения госпредприятия до банкротства, написала в Facebook глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"По информации правоохранителей, Национальная полиция зарегистрировала 185 уголовных производств. В суд направлено 96 обвинительных актов, еще 107 лицам сообщено о подозрении. Общая сумма убытков по указанным производствами – 19 млн грн. НАБУ зарегистрировало 44 уголовных производства, но только в восьми производствах детективы видят высокую перспективность. Сумма убытков в перспективных уголовных производствах – 850 млн грн. ГБР расследует четыре уголовных производства, по двум уже завершено следствие", – сообщила нардеп.

Гришина подчеркнула, что, несмотря на принятые меры, ни ВСК, ни общество не могут констатировать снижение уровня коррупции в АО "Укрзалізниця".

"Ни один топ-чиновник не привлечен к ответственности, ни одна схема системного хищения имущества на железной дороге не ликвидирована! Правоохранители должны иметь мужество признать свою ответственность за вопиющий уровень коррупции на стратегическом государственном предприятии и дать ответ на вопрос, который уже стал риторическим: способны ли они что-то изменить?" – написала глава ВСК.

Она добавила, что правоохранители должны уже к концу года достичь видимых результатов в решении этой проблемы.

https://www.facebook.com/j.gryshyna/posts/4456736147755537

Контекст:

Государственная аудиторская служба с 2017-го по 2020 год обнаружила в "Укрзалізниці" нарушения, а также внешние и внутренние риски на общую сумму 61,4 млрд грн, в 2020 году коррупция при закупке достигла 8 млрд грн. Об этом со ссылкой на отчет Госаудитслужбы писали журналисты проекта "Марлін".

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину. ВСК 9 сентября признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Об этом пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила 21 сентября. 29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", документы можно подавать до 29 октября (до 16.45). Министерство инфраструктуры вновь подало Лещенко на должность члена наблюдательного совета.

Теги: Верховная Рада, полиция, Укрзалізниця, правоохранители, расследование, убытки, временная следственная комиссия, хищения, Государственная аудиторская служба, Национальная полиция, Юлия Гришина
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