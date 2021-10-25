Нацполиция зарегистрировала 185 уголовных производств по "Укрзалізниці", но ни одна коррупционная схема не ликвидирована – глава временной следственной комиссии

Юлия Гришина: Правоохранители должны иметь мужество признать свою ответственность за вопиющий уровень коррупции на стратегическом государственном предприятии и дать ответ на вопрос, который уже стал риторическим: способны ли они что-то изменить Фото: Юлія Гришина / Facebook

"По информации правоохранителей, Национальная полиция зарегистрировала 185 уголовных производств. В суд направлено 96 обвинительных актов, еще 107 лицам сообщено о подозрении. Общая сумма убытков по указанным производствами – 19 млн грн. НАБУ зарегистрировало 44 уголовных производства, но только в восьми производствах детективы видят высокую перспективность. Сумма убытков в перспективных уголовных производствах – 850 млн грн. ГБР расследует четыре уголовных производства, по двум уже завершено следствие", – сообщила нардеп.

Гришина подчеркнула, что, несмотря на принятые меры, ни ВСК, ни общество не могут констатировать снижение уровня коррупции в АО "Укрзалізниця".

"Ни один топ-чиновник не привлечен к ответственности, ни одна схема системного хищения имущества на железной дороге не ликвидирована! Правоохранители должны иметь мужество признать свою ответственность за вопиющий уровень коррупции на стратегическом государственном предприятии и дать ответ на вопрос, который уже стал риторическим: способны ли они что-то изменить?" – написала глава ВСК.

Она добавила, что правоохранители должны уже к концу года достичь видимых результатов в решении этой проблемы.