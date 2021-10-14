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В "Укрзалiзницi" заявили о перебоях в движении поездов. Железнодорожники устроили "итальянскую забастовку"

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В "Укрзалiзницi" считают такие действия деструктивными
В "Укрзалiзницi" считают такие действия деструктивными
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В нескольких локомотивных депо железнодорожники устроили "итальянскую забастовку", из-за которой произошли перебои в движении пассажирских и грузовых поездов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалiзницi" 13 октября.

"Указанная забастовка не имеет ничего общего с борьбой за права и блага железнодорожников, ее цель – дестабилизировать работу отрасли и оказать давление на руководство компании в интересах определенных бизнес-групп", – заявил перевозчик.

В "Укрзалiзницi" объяснили, что в результате действий малочисленных профсоюзов большая бизнес-группа пытается отменить решение о повышении тарифов на грузовые перевозки, сорвать программу обновления грузовых вагонов, которая предусматривает ликвидацию с путей металлолома, и добиться отмены решения о пересмотре долгосрочных контрактов на грузоперевозки.

"Как результат, 12 октября было задержано отправление шести пассажирских поездов, возникли значительные перебои в грузовом движении. Вовремя не будут доставлены грузы для крупных клиентов-грузоотправителей, среди которых зернотрейдеры, строители и металлурги. [...] Положительная динамика работы ["Укрзалiзницi"] под угрозой, компания работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию с перевозками", – отмечается в сообщении.

Вчера, 13 октября, "Укрзалiзниця" провела переговоры с профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

"Общество выступает за диалог и осуждает деструктивные действия профсоюзов, которые ставят под угрозу плановую работу по увеличению часовых тарифных ставок и должностных окладов железнодорожников. Благодарны железнодорожникам, которые не поддаются на провокации и добросовестно выполняют свою работу", – резюмировали в компании.

Глава Независимого профсоюза железнодорожников Владимир Козельский в комментарии "Обозревателю" 12 октября говорил, что рабочие будут бастовать против плохих условий труда и низких зарплат. По его словам, 11 августа этого года железнодорожники обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выйти на связь и обсудить ситуацию в "Укрзалiзницi", но на это никто не отреагировал. 

Козельский сказал, что у компании с правительством была договоренность о повышении зарплат на 25%, но за два года оклады работников выросли только на 10%.

"Акция уже давно планировалась, хотим достучаться до руководства. Подвижной состав не просто не ремонтируется, вообще не проходят ремонты. Сколько ни писали замечаний, ничего не работает. Сейчас будем пытаться привлекать внимание", – пояснял глава профсоюза.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Теги: забастовка, Укрзалізниця, профсоюзы, провокации, вагоны, перевозки, акция, пассажиры
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