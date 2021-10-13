На ряде железнодорожных вокзалов Украины развернут лаборатории для экпресс-тестирования на COVID-19

Как уточнили в "Укрзалізниці", речь идет только о самых крупных вокзалах страны.

"Мы уже обратились в крупнейшие украинские медицинские лаборатории для того, чтобы попробовать на вокзалах развернуть лаборатории, которые смогут оказывать услуги по экспресс-тестированию и по максимально доступной цене… Мы понимаем, что в Украине недостаточный уровень вакцинации, потому развертывание таких экспресс-лабораторий по крайней мере на крупнейших вокзалах поможет пассажирам беспрепятственно путешествовать", – заявили в "Укрзалізниці".

Контекст:

Кабинет Министров Украины на заседании 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 либо же отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря.

С начала кампании по вакцинации в Украине сделаны почти 14 млн прививок.