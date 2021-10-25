Заводам "Укрзалізниці" навязывают коррупционные схемы, за которыми стоит советник Шахова Самбожук – СМИ

Журналисты со ссылкой на свои источники в "Укрзалізниці" пишут, что минимум четыре завода компании испытают давление со стороны членов парламентского межфракционного объединения "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины". К этому также имеют отношение нардепы – члены временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности "Укрзалізниці" – в частности, как утверждает "РБК-Украитна", член депутатской группы "Довіра" Александр Сухов.

Письма и телефонные звонки с угрозами заблокировать работу заводов из-за отказа участвовать в предложенной схеме направляет, как пишет агентство, помощник народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова, секретарь межфракционного объединения Николай Самбожук.

Авторы статьи сообщили, что до 2004 года Самбожук был гражданином Молдовы, у него там был бизнес, кроме того, он работал помощником народных депутатов разных созывов. Также на него и его сына Никиту до 2016–2017 годов был зарегистрирован ряд предприятий в России.

"Впервые в публичном инфопространстве в Украине фамилия Самбожука в привязке к железной дороге возникает вначале 2014 года. Тогда в качестве "комиссара" МГО "Международный комитет защиты прав человека" он написал письмо и.о. президента Александру Турчинову о коррупционных схемах закупки поездов Hyundai. Письмо было в интересах "Эс. Эй. Консалт", которая якобы вела сделку с Hyundai и не получила за это комиссионных. В российских реестрах была компания с созвучным названием "Эс. Эй. Консалт Маркет" с директором – Зурико Магамедовым", – пишет "РБК-Украина".

По данным журналистов, Самбожук фигурировал в скандале с заменой системы онлайн-бронирования железнодорожных билетов в 2015 году и пытался внедрить в схему своих бизнес-партнеров.

Его также связывают с попыткой рейдерского захвата Молдавской железной дороги – компании был предъявлен фиктивный долг в €70 млн за якобы невыполненные обязательства по лизингу грузовых цистерн от немецкой компании Nistas, Самбожук был одним из ее топ-менеджеров. Также его компании пытались получить компенсацию от МЖД. В Украине, пишет агентство, рассмотрение этого дела завершилось летом 2021 года, когда Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда оставил в силе решение Северного апелляционного суда в пользу "Молдавской железной дороги" из-за фиктивности предъявленных требований "немецкой" компании.

"Согласно материалам следственной комиссии парламента Молдовы, которая занималась расследованием злоупотреблений на местной железной дороге, еще в 2013 году в Молдове было возбуждено уголовное дело №2013970488 по факту подделки документов (вероятно, связанных с переоформлением разными компаниями прав требования) и попыткой взыскать с МЖД €70 млн и таким образом ее обанкротить. В материалах комиссии фигурируют упомянутая выше российская "Эс. Эй. Консалтинг", Nistas и другие. Как станет понятно впоследствии, именно в этом уголовном деле в качестве одного из подозреваемых в попытке рейдерского захвата Молдовской железной дороги фигурирует Николай Самбожук. Согласно материалам Верховного суда Молдовы, в 2018 году он был задержан и получил 30 суток тюрьмы в качестве меры пресечения. Самбожук сам упоминает именно этот номер уголовного дела в заявлении в Печерский райотдел Нацполиции Киева в феврале 2019 года, которое через несколько месяцев наделало много шума в политикуме Молдовы", – отмечают авторы материала.

Самбожук также писал заявление в Печерский райотдел Нацполиции Украины, в котором утверждал, что перед парламентскими выборами в Молдове зимой 2019 года экс-премьер Павел Филипп и вице-председатель Демократической партии (спонсор крупный предприниматель Владимир Плахотнюк) Сергей Яралов, якобы вымогали у "украинского предпринимателя" Самбожука $4 млн в пользу партийной казны. Взамен они якобы обещали содействовать исключению Самбожука баз розыска Интерпола и закрыть уголовное дело.

"В 2021 году Самбожука обвиняли в причастности к скандалу с попыткой заблокировать одну из инициатив президента – по закупке новых пассажирских вагонов для "Укрзалізниці" на Крюковском вагоноремонтном заводе. В частности, в последний день тендера на 3 млрд грн жалобу в АМКУ подала компания "Термінал-Захід". Кроме стандартных претензий по поводу "дискриминационных норм" тендерной документации, компания предоставила также копию письма на имя упомянутого выше народного депутата Сухова от швейцарской фирмы Stadler. По данным редакции, именно Самбожук мог лоббировать участие компании в тендерах в обмен на "поддержку" со стороны МДО, секретарем которой он являлся", – добавили журналисты.

Они сообщили, что руководство входящих в "Укрзалізницю" заводов обратилось в ГБР.

"Впрочем, насколько правомерным является интерес Самбожука к железной дороге, должны выяснить правоохранительные органы, поскольку представители заводов уже обратились с соответствующими заявлениями о совершенном помощником народного депутата преступлении в Государственное бюро расследований", – говорится в материале.