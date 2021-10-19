В 2020 году на железной дороге Украины произошло 813 аварий. Треть из них – из-за плохого состояния подвижного состава – "Укрзалізниця"

В авариях на железной дороге в Украине в 2020 году погибло 212 человек Фото: depositphotos.com

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 813 транспортных происшествий, в которых погибло 212 человек и 40 получили травмы. 479 аварий произошли с подвижным составом, из них 126 – в результате его схода с рельсов.

"То есть 30% аварий на "Укрзалізниці" связаны именно с плохим состоянием подвижного состава, остальные 70% – это либо проблемы инфраструктуры, либо посторонние лица, либо другие причины", – отметил Ткачев.

Он также добавил, что эксплуатация устаревшего вагонного парка мешает компании эффективно транспортировать грузы, ухудшает оборот вагонов, увеличивает время грузовых операций и ведет к непроизводительным пробегам вагонов и локомотивов.