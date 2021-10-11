Омелян: Даже если "Укрзалізниця" закупит новые поезда или вагоны, это не значит, что они поедут. Надо вложить деньги в модернизацию инфраструктуры

"Безусловно, [вопрос] обновления подвижного состава стоит очень остро. И, безусловно, что приобрести новые поезда и вагоны было бы крайне необходимо. Но у меня возникает вопрос: за счет чего мы это делаем? Если "Укрзалізниця" показала убыток прошлого года и продолжает его показывать в первом полугодии этого года, если прогноз Министерства финансов на следующие три года показывает убыточность "Укрзалізниці", где взять эти средства?" – сказал экс-министр.
Он подчеркнул, что для финансирования модернизации компании можно получить кредиты в госбанках или создать железнодорожный фонд, но в первую очередь инвестировать нужно в пути и железнодорожную инфраструктуру, так как в противном случае качество услуг "Укрзалізниці" с появлением новых локомотивов и вагонов не изменится.
"Даже если мы и закупим новые поезда или вагоны, это не значит, что они у нас поедут. Для этого нам надо вложить еще существенные средства в модернизацию инфраструктуры – и в частности железнодорожных станций, которые будут принимать. Потому что далеко не все железнодорожные платформы в Украине в нормальном состоянии", – отметил Омелян.
В условиях убыточности "Укрзалізниця" должна тратить деньги только на первоочередные нужды, подчеркнул экс-министр, а обновление подвижного состава к таким нуждам не относится.
"Для меня очень странно, что железная дорога в хронических долгах. А вместо того, чтобы помочь менеджменту создать Железнодорожный фонд и снять нагрузку дополнительную, которая сейчас происходит из-за кросс-субсидирования из грузового сектора перевозок, на железную дорогу еще вешают дополнительные вещи, которые сейчас точно не являются первоочередными", – подытожил Омелян.
8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.
Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если "Укрзалізниця" будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.
"Укрзалізниця" 1 октября объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Перевозчик планирует приобрести 30 электропоездов переменного и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. В "Укрзалізниці" покупку обосновали изношенностью парка пригородных электропоездов более чем на 90%. Кроме того, компания собирается приобрести 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки составляет более 31,4 млрд грн.