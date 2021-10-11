Омелян: Даже если "Укрзалізниця" закупит новые поезда или вагоны, это не значит, что они поедут. Надо вложить деньги в модернизацию инфраструктуры

"Безусловно, [вопрос] обновления подвижного состава стоит очень остро. И, безусловно, что приобрести новые поезда и вагоны было бы крайне необходимо. Но у меня возникает вопрос: за счет чего мы это делаем? Если "Укрзалізниця" показала убыток прошлого года и продолжает его показывать в первом полугодии этого года, если прогноз Министерства финансов на следующие три года показывает убыточность "Укрзалізниці", где взять эти средства?" – сказал экс-министр.

Он подчеркнул, что для финансирования модернизации компании можно получить кредиты в госбанках или создать железнодорожный фонд, но в первую очередь инвестировать нужно в пути и железнодорожную инфраструктуру, так как в противном случае качество услуг "Укрзалізниці" с появлением новых локомотивов и вагонов не изменится.

"Даже если мы и закупим новые поезда или вагоны, это не значит, что они у нас поедут. Для этого нам надо вложить еще существенные средства в модернизацию инфраструктуры – и в частности железнодорожных станций, которые будут принимать. Потому что далеко не все железнодорожные платформы в Украине в нормальном состоянии", – отметил Омелян.

В условиях убыточности "Укрзалізниця" должна тратить деньги только на первоочередные нужды, подчеркнул экс-министр, а обновление подвижного состава к таким нуждам не относится.

"Для меня очень странно, что железная дорога в хронических долгах. А вместо того, чтобы помочь менеджменту создать Железнодорожный фонд и снять нагрузку дополнительную, которая сейчас происходит из-за кросс-субсидирования из грузового сектора перевозок, на железную дорогу еще вешают дополнительные вещи, которые сейчас точно не являются первоочередными", – подытожил Омелян.