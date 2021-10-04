"Укрзалізниця" объявила тендер на более 30 млрд грн. Эти деньги хотят потратить на покупку поездов

"Укрзалізниця" планирует сотрудничать с победителем конкурса пять лет Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Тендер в системе Prozorro появился 1 октября. Перевозчик планирует приобрести 30 электропоездов переменного и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. В "Укрзалізниці" покупку обосновали изношенностью парка пригородных электропоездов более чем на 90%.

Кроме того, "Укрзалізниця" собирается приобрести 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Из указанного количества 60 поездов будут задействованы в проектах City Express, еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах, сообщила компания. Общая сумма закупки составляет более 31,4 млрд грн.

Запросы на коммерческие предложения по участию в тендере направили компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

Заявки на участие в тендере принимаются до 1 ноября, аукцион состоится 7 декабря. С победителем конкурса планируют сотрудничать пять лет. Поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.