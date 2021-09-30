Лещенко в "Укрзалізниці" должен был бороться с коррупцией, а она достигла вершин Эвереста – нардеп Бондарев

"Есть две основные проблемы в этой компании. "Укрзалізниця" страдает от того, что нет нормального менеджмента профессионального с соответствующим образованием и опытом. Менеджмента, который мог бы сформулировать план проведения реформ. Другая составляющая – это уровень коррупции, который сегодня достигает вершин Эвереста вообще по размерам", – заявил Бондарев.

Политик сообщил, что ВСК направила в Кабинет Министров свои рекомендации по преодолению кризиса в "Укрзалізниці". Авторы обращения считают, что необходимо полностью изменить подход к требованиям, по которым назначается руководство компании.

"За последние пять лет 90% менеджмента компании – временно исполняющие обязанности. Я вам очень интересный факт приведу. Во время заседания ВСК мы пригласили уже нового руководителя компании и спросили, имеет ли он план реформы. Он сказал: нет, меня назначили только на четыре месяца, и если потом переназначат, то тогда я и буду заниматься будущими реформами, а сейчас мы решаем вопрос "сегодня на сегодня". На вопрос, имеет ли он план выхода предприятия из кризиса, он ничего не ответил", – сказал нардеп.

Он убежден, что нынешнее руководство "Укрзалізниці" и не планирует выполнять постановление правительства по реформе компании. Также нардепы удивлены попыткой Министерства инфраструктуры вновь назначить Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзалізниці", отметил Бондарев.

"Это переназначение возмутило всех народных депутатов! После этого, во время вопросов к правительству, премьера спрашивали, почему журналисты должны работать в этой компании? Что они там делают? Вообще, какие достижения господина Лещенко, чтобы продолжить ему контракт и платить по 300 тыс. грн каждый месяц за бездействие? Именно его функцией было бороться с коррупцией, и он вообще не сделал ничего! Никаких предложений вообще мы не слышали за те последние несколько лет, когда он получал там заработную плату", – подчеркнул политик.