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Лещенко в "Укрзалізниці" должен был бороться с коррупцией, а она достигла вершин Эвереста – нардеп Бондарев

Константин Бондарев: Это переназначение возмутило всех народных депутатов!
Константин Бондарев: Это переназначение возмутило всех народных депутатов!
Фото: censor.net

Чтобы избавить "Укрзалізницю" от катастрофической коррупции и вывести компанию из кризиса, ей нужен менеджмент с соответствующим образованием и опытом работы, заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Батьківщини", член временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по "Укрзалізниці" Константин Бондарев.

"Есть две основные проблемы в этой компании. "Укрзалізниця" страдает от того, что нет нормального менеджмента профессионального с соответствующим образованием и опытом. Менеджмента, который мог бы сформулировать план проведения реформ. Другая составляющая – это уровень коррупции, который сегодня достигает вершин Эвереста вообще по размерам", – заявил Бондарев.

Политик сообщил, что ВСК направила в Кабинет Министров свои рекомендации по преодолению кризиса в "Укрзалізниці". Авторы обращения считают, что необходимо полностью изменить подход к требованиям, по которым назначается руководство компании.

"За последние пять лет 90% менеджмента компании – временно исполняющие обязанности. Я вам очень интересный факт приведу. Во время заседания ВСК мы пригласили уже нового руководителя компании и спросили, имеет ли он план реформы. Он сказал: нет, меня назначили только на четыре месяца, и если потом переназначат, то тогда я и буду заниматься будущими реформами, а сейчас мы решаем вопрос "сегодня на сегодня". На вопрос, имеет ли он план выхода предприятия из кризиса, он ничего не ответил", – сказал нардеп.

Он убежден, что нынешнее руководство "Укрзалізниці" и не планирует выполнять постановление правительства по реформе компании. Также нардепы удивлены попыткой Министерства инфраструктуры вновь назначить Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзалізниці", отметил Бондарев.

"Это переназначение возмутило всех народных депутатов! После этого, во время вопросов к правительству, премьера спрашивали, почему журналисты должны работать в этой компании? Что они там делают? Вообще, какие достижения господина Лещенко, чтобы продолжить ему контракт и платить по 300 тыс. грн каждый месяц за бездействие? Именно его функцией было бороться с коррупцией, и он вообще не сделал ничего! Никаких предложений вообще мы не слышали за те последние несколько лет, когда он получал там заработную плату", – подчеркнул политик.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину. ВСК 9 сентября признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета "Укрзалізниці" в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Об этом пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила 21 сентября.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.

29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", документы можно подавать до 29 октября (до 16.45) .

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, коррупция, Укрзалізниця, правительство, реформа, Константин Бондарев
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