СБУ ликвидировала схему поставок некачественного электрооборудования для локомотивов "Укрзалізниці"

По данным следствия, поставка комплектующих иностранного производства низкого качества происходила через коммерческие структуры. Изготовленные на их основе электротехнические компоненты подозреваемые выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию.

"Высокое качество" такого оборудования засвидетельствовали поддельными документами и сертификатами качества. "Укрзалізниця" эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав. Впоследствии при эксплуатации это вызывало систематические чрезвычайные ситуации, возгорание электрооборудования поездов", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам следствия, незаконные действия должностных лиц нанесли ущерб государству на сумму 1,7 млн грн.

При этом в СБУ отметили, что это только часть средств, которые подозреваемые планировали присвоить согласно подписанному договору. Разоблачение коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств на сумму более 1,1 млн грн.

Бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений "Укрзалізниці" сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы.