ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Укрзалізниця" в 2022 году не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укрзалізниця" с 2018 года не повышала цены на железнодорожные билеты
"Укрзалізниця" с 2018 года не повышала цены на железнодорожные билеты
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" в 2022 году не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил директор филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"Пока таких решений нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже, наоборот, стимулировать промотарифами. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы", – сказал Перцовский.

По его словам, компания хочет выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.

"Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту – тем дороже. Это позволит нам увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к стоимости. Как вариант – сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", – уточнил Перцовский.

Он подчеркнул, что вывести пассажирское сообщение на уровень себестоимости невозможно.

"Однозначно сегодняшние тарифы покрывают не более 40–50% стоимости в зависимости от сегмента, где-то больше – до 60–70% на отдельные классы и маршруты. В пригороде – меньше. При этом это не означает, что тарифы можно и нужно доводить до 100% покрытия. Нет ни одной страны мира, где бы это работало. Наоборот, абсолютно всюду дельта покрывается за счет так называемых "публичных договоров", где национальное правительство или региональные органы контрактуют важные социальные сервисы", – резюмировал Перцовский.

Контекст:

"Укрзалізниця" с марта этого года начала повышать цены на железнодорожные билеты.

"Наконец вопрос индексации пассажирских тарифов, которые с 2018 года не индексировались, несмотря ни на уровень инфляции, ни на курс валют, поднят к обсуждению на государственном уровне", – говорилось в сообщении компании.

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на финансовый план компании, сообщало, что в финплане "Укрзалізниці" на 2021 год предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, тарифы, перевозки, пассажиры, Александр Перцовский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
  В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском
  В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском
"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео
"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео
"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве
"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве
Клопотенко рассказал, как приготовить зразы с печенью
Клопотенко рассказал, как приготовить зразы с печенью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS