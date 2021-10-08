"Укрзалізниці" нужно допустить к грузовым перевозкам частные локомотивы – заявление EBA

Авторы подчеркивают, что "Укрзалізниця" приняла решение о повышении тарифа дважды в течение короткого срока: в середине августа и 9 сентября – и никаких рыночных предпосылок к этому не было.

"Фактически повышение носит избирательный характер, поскольку касается только грузов первого класса, тарифы на перевозку которых пока не являются самыми низкими. В пояснительной записке указано, что повышение намерено "устранить диспропорцию между уровнями тарифных классов", но не указано, почему устранение диспропорции должно происходить путем повышения тарифов", – сказано в заявлении.

При этом перевозчик ни разу во время повышения не предоставлял анализ, как были использованы деньги от предыдущего подорожания, таким образом, остается неясным, эффективно ли такое поднятие цен для компании, подчеркнули в ЕВА. "Укрзалізниця" не изучает, как рост ее тарифов влияет на смежные отрасли, добавили в ассоциации.

"Дополнительное повышение может существенно ухудшить положение предприятий угольной и энергетической отраслей. Уже реализованное повышение привело к росту стоимости перевозок угольной отрасли на сумму около 2 млрд грн в год. В случае если очередное повышение будет согласовано, стоимость перевозок возрастет еще больше, а это обусловливает риски для операционной деятельности предприятий, ведь в условиях сложной подготовки и прохождения отопительного сезона в них отсутствуют дополнительные ресурсы на покрытие такого повышения", – отметили в ассоциации.

В письме подчеркивается, что "Укрзалізниця" не решает вопрос о допуске частных локомотивов к перевозкам по железнодорожным путям общего пользования в рамках реализации экспериментального проекта, также не предлагает, как устранить диспропорцию между тарифами на перевозки с локомотивами "Укрзалізниці" и частными.

"Система тарифов "Укрзалізниці" требует комплексного пересмотра и системного реформирования. Для этого необходимо принять проект закона "О железнодорожном транспорте", а также создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), которая будет регулировать тарифы. Точечная же унификация может привести к увеличению диспропорций и кросс-субсидированию", – считают в ЕВА.

Авторы добавили, что доходы "Укрзалізниці" растут без повышения тарифов и это, в частности, связано с ростом стоимости использования вагонов.

"Ухудшение операционной деятельности "Укрзалізниці" из-за замедления обращения вагонов привело к возникновению искусственного дефицита полувагонов, зерновозов, цистерн и цементовозов и, как следствие, к резкому повышению цен на использование вагонов для бизнеса. В частности, цены на полувагоны выросли втрое. Однако в сопроводительных документах нет ни слова о том, что бизнес тратит дополнительные средства из-за резкого подорожания вагонов", – отметила в письме Европейская бизнес-ассоциация.

В организации призвали Министерство инфраструктуры отказаться от необоснованного повышения тарифов, кроме того – доработать и принять законопроект о железнодорожном транспорте, создать независимого тарифного регулятора, помочь допуску частных локомотивов на путях общего пользования, опубликовать операционную рентабельность "Укрзалізниці" в разрезе видов грузов, а также привлечь экспертов комитета ЕВА для формирования инвестиционной программы "Укрзалізниці" на 2022 год, перечисляет "Обозреватель".