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"Укрзалізниці" нужно допустить к грузовым перевозкам частные локомотивы – заявление EBA

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Повышение носит избирательный характер, поскольку касается только грузов первого класса, заявили представители Европейской бизнес-ассоциации
Повышение носит избирательный характер, поскольку касается только грузов первого класса, заявили представители Европейской бизнес-ассоциации
Фото: depositphotos.com

Повышать в очередной раз тарифы на грузовые железнодорожные перевозки нельзя, так как сейчас цена формируется непрозрачно и предложенный размер повышения недостаточно обоснован, заявили представители Европейской бизнес-ассоциации в письме к министру инфраструктуры Александру Кубракову, пишет "Обозреватель".

Авторы подчеркивают, что "Укрзалізниця" приняла решение о повышении тарифа дважды в течение короткого срока: в середине августа и 9 сентября – и никаких рыночных предпосылок к этому не было.

"Фактически повышение носит избирательный характер, поскольку касается только грузов первого класса, тарифы на перевозку которых пока не являются самыми низкими. В пояснительной записке указано, что повышение намерено "устранить диспропорцию между уровнями тарифных классов", но не указано, почему устранение диспропорции должно происходить путем повышения тарифов", – сказано в заявлении.

При этом перевозчик ни разу во время повышения не предоставлял анализ, как были использованы деньги от предыдущего подорожания, таким образом, остается неясным, эффективно ли такое поднятие цен для компании, подчеркнули в ЕВА. "Укрзалізниця" не изучает, как рост ее тарифов влияет на смежные отрасли, добавили в ассоциации.

"Дополнительное повышение может существенно ухудшить положение предприятий угольной и энергетической отраслей. Уже реализованное повышение привело к росту стоимости перевозок угольной отрасли на сумму около 2 млрд грн в год. В случае если очередное повышение будет согласовано, стоимость перевозок возрастет еще больше, а это обусловливает риски для операционной деятельности предприятий, ведь в условиях сложной подготовки и прохождения отопительного сезона в них отсутствуют дополнительные ресурсы на покрытие такого повышения", – отметили в ассоциации.

В письме подчеркивается, что "Укрзалізниця" не решает вопрос о допуске частных локомотивов к перевозкам по железнодорожным путям общего пользования в рамках реализации экспериментального проекта, также не предлагает, как устранить диспропорцию между тарифами на перевозки с локомотивами "Укрзалізниці" и частными.

"Система тарифов "Укрзалізниці" требует комплексного пересмотра и системного реформирования. Для этого необходимо принять проект закона "О железнодорожном транспорте", а также создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ), которая будет регулировать тарифы. Точечная же унификация может привести к увеличению диспропорций и кросс-субсидированию", – считают в ЕВА.

Авторы добавили, что доходы "Укрзалізниці" растут без повышения тарифов и это, в частности, связано с ростом стоимости использования вагонов.

"Ухудшение операционной деятельности "Укрзалізниці" из-за замедления обращения вагонов привело к возникновению искусственного дефицита полувагонов, зерновозов, цистерн и цементовозов и, как следствие, к резкому повышению цен на использование вагонов для бизнеса. В частности, цены на полувагоны выросли втрое. Однако в сопроводительных документах нет ни слова о том, что бизнес тратит дополнительные средства из-за резкого подорожания вагонов", – отметила в письме Европейская бизнес-ассоциация.

В организации призвали Министерство инфраструктуры отказаться от необоснованного повышения тарифов, кроме того – доработать и принять законопроект о железнодорожном транспорте, создать независимого тарифного регулятора, помочь допуску частных локомотивов на путях общего пользования, опубликовать операционную рентабельность "Укрзалізниці" в разрезе видов грузов, а также привлечь экспертов комитета ЕВА для формирования инвестиционной программы "Укрзалізниці" на 2022 год, перечисляет "Обозреватель".

Контекст:

В проекте приказа, опубликованном 9 сентября на сайте Министерства инфраструктуры, шла речь о повышении тарифов "Укрзалізниці" на перевозки грузов первого класса на 9% с 1 января 2022 года. Такое решение в МИУ объясняют "сокращением диспропорции между уровнями тарифных классов грузов и совершенствованием тарифной политики на железнодорожном транспорте".

В министерстве подсчитали, что это даст "Укрзалізниці" дополнительные доходы в размере 2,3 млрд грн и позволит увеличить финансовую возможность для обеспечения ремонта основных средств и инфраструктуры, направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов.

"Главком" пишет, что, учитывая предыдущий приказ, принятый 17 августа, тарифы на грузовые перевозки первого класса вырастут в целом на 40%, а за пять лет тарифы увеличились более чем вдвое.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании. По результатам первого полугодия 2021 года компания получила 1,4 млрд грн убытков"Убыточная деятельность "Укрзалізниці" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – констатировали представители компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. В сентябре ВСК представила отчет, согласно которому "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля и поручил Кабмину "принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу". СНБО также поручил Кабмину возложить на Кубракова обязанности главы правления "Укрзалізниці".

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак рассказал, что узким местом, которое мешает "Укрзалізниці" показывать лучшие операционные результаты, сейчас являются локомотивы. "По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало – и полувагонов, и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. И начал появляться дефицит", – отметил эксперт.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, цены, тарифы, EBA, вагоны, Европейская бизнес-ассоциация, Александр Кубраков
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