ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Эксперт о закупке новых локомотивов для "Укрзалізниці": Компания еще ни разу не выполнила инвестиционные планы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Владимир Гусак: Каким будет воплощение, если "Укрзалізниця" никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?
Владимир Гусак: Каким  будет воплощение, если "Укрзалізниця" никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?
Фото: agropolit.com

Если "Укрзалізниця" решит вопрос дефицита локомотивов и неэффективной диспетчеризации, то сможет и преодолеть проблему низкой скорости перевозок, заявил в комментарии сайту Politeka генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Локомотивы сейчас являются тем очень узким местом, которое мешает "Укрзалізниці" показывать лучшие операционные результаты. По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало – и полувагонов, и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. И начал появляться дефицит", – рассказал эксперт. 

Закупка локомотивов на 30 млрд грн, как анонсировали в компании, позволит решить проблему скорости, отметил Гусак, но добавил, что сомневается в способности компании выполнить этот план. Он напомнил, что в прошлые годы "Укрзалізниця" хронически не выполняла свои инвестиционные планы: в 2019 году инвестиционную программу реализовали наполовину, в предыдущие годы процент выполнения не превышал 70.

"Локомотивы сейчас являются тем определяющим фактором, который влияет на эффективность движения поездов по "Укрзалізниці" и тот же оборот вагонов. Поэтому идею закупки новых локомотивов мы поддерживаем. Но каким  будет воплощение, если "Укрзалізниця" никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?" – отметил гендиректор Федерации работодателей транспорта.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. ВСК 9 сентября признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Теги: транспорт, инвестиции, Укрзалізниця, поезда, вагоны, финансы, Владимир Гусак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с Ясько
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с Ясько
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление
"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление
"Произошло несчастье". Дочь Подкопаевой перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда
"Произошло несчастье". Дочь Подкопаевой перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда
"Крутышка". Каменских снялась в дерзком образе на работе
"Крутышка". Каменских снялась в дерзком образе на работе
"Светка красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Светка – красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS