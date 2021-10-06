Эксперт о закупке новых локомотивов для "Укрзалізниці": Компания еще ни разу не выполнила инвестиционные планы

"Локомотивы сейчас являются тем очень узким местом, которое мешает "Укрзалізниці" показывать лучшие операционные результаты. По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало – и полувагонов, и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. И начал появляться дефицит", – рассказал эксперт.

Закупка локомотивов на 30 млрд грн, как анонсировали в компании, позволит решить проблему скорости, отметил Гусак, но добавил, что сомневается в способности компании выполнить этот план. Он напомнил, что в прошлые годы "Укрзалізниця" хронически не выполняла свои инвестиционные планы: в 2019 году инвестиционную программу реализовали наполовину, в предыдущие годы процент выполнения не превышал 70.

"Локомотивы сейчас являются тем определяющим фактором, который влияет на эффективность движения поездов по "Укрзалізниці" и тот же оборот вагонов. Поэтому идею закупки новых локомотивов мы поддерживаем. Но каким будет воплощение, если "Укрзалізниця" никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?" – отметил гендиректор Федерации работодателей транспорта.