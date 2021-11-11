Немецкий концерн Deutsche Bahn планирует расширить сотрудничество с АО "Укрзалізниця"

Украина планирует передать пассажирские перевозки АО "Укрзалізниця" в управление Deutsche Bahn в 2022 году Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В частности, обсуждается модель, по которой концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования "Укрзалізниці" по структурным аспектам пассажирских перевозок.

Журналисты отметили, что Deutsche Bahn консультирует АО в области пассажирских перевозок. Основное внимание уделяется финансовым консультациям и поддержке при проведении тендеров для обновления подвижного состава.