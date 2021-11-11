Немецкий концерн Deutsche Bahn планирует расширить сотрудничество с АО "Укрзалізниця"

В частности, обсуждается модель, по которой концерн направит экспертов и менеджеров в Украину для консультирования "Укрзалізниці" по структурным аспектам пассажирских перевозок.
Журналисты отметили, что Deutsche Bahn консультирует АО в области пассажирских перевозок. Основное внимание уделяется финансовым консультациям и поддержке при проведении тендеров для обновления подвижного состава.
В конце августа 2021 года "Укрзалізниця" подписала договор с компанией DB Engineering & Consulting, которая входит в Deutsche Bahn (основной железнодорожный оператор ФРГ), о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В Министерстве инфраструктуры сообщали, что на первом этапе, который пройдет до конца 2021 года, компания поможет "Укрзалізниці" отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление, разработает дорожную карту реформы пассажирских перевозок на ближайшие пять лет и модель их финансирования.
"При его успешном внедрении на втором этапе "Укрзалізниця" привлечет команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году", – говорилось в сообщении.
9 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сказал, что план передать пассажирские перевозки АО "Укрзалізниця" в управление Deutsche Bahn со следующего года остается в силе.