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"Укрзалізниця" предупредила о возможной задержке поездов

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Задержки поездов могут произойти из-за реконструкции железнодорожных путей
Задержки поездов могут произойти из-за реконструкции железнодорожных путей
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В связи с реконструкцией железнодорожных путей в Украине могут возникнуть задержки в движении поездов. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба АО "Укрзалізниця" в Facebook.

"Укрзалізниця" выполняет работы по реконструкции колеи на участке Мироновка – имени Тараса Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов. Примерное время задержки составит от пяти минут до полутора часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", – уточнили в пресс-службе.

Опоздание поездов ожидается на станциях: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.

Железнодорожники пообещали сделать все возможное, чтобы сократить время задержки и обеспечить своевременное прибытие поездов на станции.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4856879087679174

Теги: Украина, Херсон, Укрзалізниця, Мироновка, поезда, поезд, Пятихатки
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