"Объединяет восток и запад". "Укрзалізниця" рассказала о самом длинном маршруте поезда в Украине, который запустит в декабре

"В новом графике движения поездов, который запускаем с 12 декабря 2021 года, рекордсменом является поезд №5/6 "Мариуполь – Рахов". Это самый длинный маршрут "Укрзалізниці", его общая протяженность – 1806 км. Это столько же, сколько между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции", – рассказали в компании.
Поезд будет проходить по 12 областям, а его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины, отмечается в сообщении.
"Маршрут поезда фактически охватывает всю страну – проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что в Закарпатье могут добраться пассажиры из разных уголков Украины", – отметили в "Укрзалізниці".
Поезд будет останавливаться на станциях, с которых начинаются маршруты к туристическим местам Украины: в Яремче, Ворохте, Ясине и других населенных пунктах.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.