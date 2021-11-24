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"Объединяет восток и запад". "Укрзалізниця" рассказала о самом длинном маршруте поезда в Украине, который запустит в декабре

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Маршрут поезда проходит по 12 областям
Маршрут поезда проходит по 12 областям
Скриншот: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" с 12 декабря запускает поезд по новому маршруту Мариуполь – Рахов, который станет самым длинным в стране. Об этом сообщили в Facebook компании 23 ноября.

"В новом графике движения поездов, который запускаем с 12 декабря 2021 года, рекордсменом является поезд №5/6 "Мариуполь – Рахов". Это самый длинный маршрут "Укрзалізниці", его общая протяженность – 1806 км. Это столько же, сколько между Ивано-Франковском и Афинами, столицей Греции", – рассказали в компании. 

Поезд будет проходить по 12 областям, а его конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины, отмечается в сообщении. 

"Маршрут поезда фактически охватывает всю страну – проходит через Запорожье, Днепр, Белую Церковь, Львов, Ивано-Франковск, объединяет восток и запад. А это значит, что в Закарпатье могут добраться пассажиры из разных уголков Украины", – отметили в "Укрзалізниці".

Поезд будет останавливаться на станциях, с которых начинаются маршруты к туристическим местам Украины: в Яремче, Ворохте, Ясине и других населенных пунктах. 

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/videos/474197887367967/

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, Мариуполь, железная дорога, маршрут, поезда, Рахов, поезд
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