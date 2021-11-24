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16 поездов, которые едут через Харьков, поменяют раписание – "Укрзалізниця"

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Изменения будут действовать с 15 по 20 декабря
Изменения будут действовать с 15 по 20 декабря 
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

АО "Укрзалізниця" в декабре изменит расписание поездов харьковского направления из-за ремонта станции Люботин. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Изменения будут действовать с 15-го по 20 декабря и коснутся 16 поездов, проходящих через Харьков. Поменяется время отправления поездов, возможны задержки в пути до 30 минут.

"Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах с 24 ноября", – отметили в релизе.

Для рейсов № 142/141-114/113 "Львов – Бахмут" и № 1/2 "Ивано-Франковск – Константиновка" в обоих направлениях на указанный период будет изменен маршрут в объезд Харькова.

"С 15-го по 20 декабря из рейса "Львов – Бахмут  Львов" будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая. А с маршрута Ивано-Франковск  Константиновка  Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая", – рассказали в  "Укрзалізниці".

Теги: Харьков, Укрзалізниця, маршрут, поезда, билеты, поезд
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