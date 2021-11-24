16 поездов, которые едут через Харьков, поменяют раписание – "Укрзалізниця"

Изменения будут действовать с 15 по 20 декабря Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Изменения будут действовать с 15-го по 20 декабря и коснутся 16 поездов, проходящих через Харьков. Поменяется время отправления поездов, возможны задержки в пути до 30 минут.

"Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах с 24 ноября", – отметили в релизе.

Для рейсов № 142/141-114/113 "Львов – Бахмут" и № 1/2 "Ивано-Франковск – Константиновка" в обоих направлениях на указанный период будет изменен маршрут в объезд Харькова.

"С 15-го по 20 декабря из рейса "Львов – Бахмут – Львов" будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая. А с маршрута Ивано-Франковск – Константиновка – Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая", – рассказали в "Укрзалізниці".