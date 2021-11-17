Задержка составила почти семь часов. "Укрзалізниця" возобновила движение поездов в Харьковской области

Движение поездов на участке Полтава – Харьков полностью восстановлено.

"В результате происшествия наибольшая задержка у поезда №141/142 "Бахмут – Львов" (шесть часов 50 минут). Поезд №725 "Харьков – Киев" отправился со станции Люботин с задержкой четыре часа 23 минуты. Поезд №722 "Киев – Харьков" отправился со станции Огульцы с задержкой один час", – отметили в релизе.

Контекст:

Ночью 17 ноября в Харьковской области поезд сбил женщину, от удара ее отбросило на смежный путь под двигавшийся навстречу состав. Женщина погибла на месте, ее личность и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Из-за инцидента движение поездов на участке Полтава – Харьков было парализовано в обоих направлениях.