В Харьковской области поезд сбил человека. "Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов

Поезд сбил женщину около станции Пирогово в Богодуховском районе Фото: hk.npu.gov.ua

Информация об инциденте на железнодорожной станции Пирогово в Богодуховском районе поступила в полицию в 5.10. Женщина погибла на месте, ее личность и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Depo.Харків написало, что из-за трагического случая движение поездов парализовано уже несколько часов. Об этом изданию сообщил пассажир поезда "Киев – Харьков".

"За последние три часа на железнодорожной ветке заблокировано движение поездов. На месте происшествия ждут эксперта-криминалиста, без вывода которого вроде бы невозможно убрать тело", – отметили журналисты.

Пресс-служба АО "Укрзалізниця" в Telegram подтвердила эту информацию. Поезда задерживаются на участке Полтава – Харьков в обоих направлениях:

№64 "Киев – Харьков" (ориентировочно на шесть часов);

№141 "Бахмут – Львов" (5 часов 42 минуты);

Львов" (5 часов 42 минуты); №725 "Харьков – Киев" (3 часа 30 минут);

Киев" (3 часа 30 минут); №18 "Ужгород – Киев" (3 часа 10 минут);

№8 "Одесса – Харьков" (2 часа);

Харьков" (2 часа); №722 "Киев – Харьков" (40 минут).

"Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта", – уточнили в пресс-службе.