В Харьковской области поезд сбил человека. "Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов

Информация об инциденте на железнодорожной станции Пирогово в Богодуховском районе поступила в полицию в 5.10. Женщина погибла на месте, ее личность и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Depo.Харків написало, что из-за трагического случая движение поездов парализовано уже несколько часов. Об этом изданию сообщил пассажир поезда "Киев – Харьков".
"За последние три часа на железнодорожной ветке заблокировано движение поездов. На месте происшествия ждут эксперта-криминалиста, без вывода которого вроде бы невозможно убрать тело", – отметили журналисты.
Пресс-служба АО "Укрзалізниця" в Telegram подтвердила эту информацию. Поезда задерживаются на участке Полтава – Харьков в обоих направлениях:
"Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта", – уточнили в пресс-службе.