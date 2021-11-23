"Укрзалізниця" заключила соглашения на поставку масел дороже, чем компании из сферы энергетики и добычи угля – СМИ

"Однако в интернет-магазинах такое же масло можно найти по 52,40 грн/л, что дешевле нынешних договорных цен "Укрзалізниці". В октябре ООО Фирма "Технова" (Черниговская ТЭЦ) заказало такое масло производства ООО "Автолюб Украина" по 47,40 грн/кг, а ГП "Львовуголь" – производства ЧМП "МЦС" по 48,00 грн/кг, то есть на четверть дешевле. В сентябре филиал "Рефрижераторная вагонная компания" купил такое масло на 7–8% дешевле – по 55,20 грн/кг. Победители соревновались между собой и с ООО "Торум". Сумма сделок всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 65,34 млн грн", – подчеркивает "Главком".

Контекст:

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину.

ВСК 9 сентября признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

В сентябре Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала схему хищения средств АО "Укрзалізниця", которую организовали двое сотрудников фирмы-подрядчика, выигравшей несколько десятков тендеров предприятия. При ремонте колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле – только один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только на бумаге, отметили в СБУ. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили махинации и нанесенный ущерб "Укрзалізниці" почти на 2 млн грн.

В августе СБУ разоблачила схему в "Укрзалізниці", участники которой поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие. По данным спецслужбы, детали к комплектующим были изготовлены на временно не подконтрольной украинской власти территории Луганской области. По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзалізниці", стоимость которой составляет более 3 млрд грн.