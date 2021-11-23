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"Укрзалізниця" заключила соглашения на поставку масел дороже, чем компании из сферы энергетики и добычи угля – СМИ

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"Укрзалізниця" публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству
Фото: pravda.com.ua

Филиал "Укрзалізниці" "Центр обеспечения производства" заключил 15 ноября три договора на поставку масел на общую сумму 64,23 млн грн. Об этом со ссылкой на данные системы публичных тендеров ProZorro пишет "Главком". Журналисты сравнили цены, по которым смазочные материалы купили железнодорожники, с результатами торгов, проведенных энергетической компанией "Технова" и госпредприятием "Львовуголь".

По информации ProZorro, до конца года три компании должны будут поставить "Укрзалізниці" по 360 т моторного масла М-14В2 каждая. Цена за тонну составит от 59 280 до 59 592 грн.

"Однако в интернет-магазинах такое же масло можно найти по 52,40 грн/л, что дешевле нынешних договорных цен "Укрзалізниці". В октябре ООО Фирма "Технова" (Черниговская ТЭЦ) заказало такое масло производства ООО "Автолюб Украина" по 47,40 грн/кг, а ГП "Львовуголь" – производства ЧМП "МЦС" по 48,00 грн/кг, то есть на четверть дешевле. В сентябре филиал "Рефрижераторная вагонная компания" купил такое масло на 7–8% дешевле – по 55,20 грн/кг. Победители соревновались между собой и с ООО "Торум". Сумма сделок всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 65,34 млн грн", – подчеркивает "Главком".
Контекст:

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину.

ВСК 9 сентября признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

В сентябре Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала схему хищения средств АО "Укрзалізниця", которую организовали двое сотрудников фирмы-подрядчика, выигравшей несколько десятков тендеров предприятия. При ремонте колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле – только один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только на бумаге, отметили в СБУ. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили махинации и нанесенный ущерб "Укрзалізниці" почти на 2 млн грн.

В августе СБУ разоблачила схему в "Укрзалізниці", участники которой поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие.  По данным спецслужбы, детали к комплектующим были изготовлены на временно не подконтрольной украинской власти территории Луганской области. По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзалізниці", стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

Теги: Укрзалізниця, цены, ProZorro, финансы
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