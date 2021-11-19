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Без сотрудничества с бизнесом "Укрзалізниця" не сможет развиваться – директор Центра транспортных стратегий

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Сергей Вовк: Синергия частного бизнеса и "Укрзалізниці" это тот самый ресурс, который позволит активно и хорошо работать в рамках озвученных программ
Сергей Вовк: Синергия частного бизнеса и "Укрзалізниці" – это тот самый ресурс, который позволит активно и хорошо работать в рамках озвученных программ
Фото: cfts.org.ua

Только синергия бизнеса и "Укрзалізниці" позволит компании повысить эффективность и развиваться. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в ходе выступления на форуме инфраструктуры и транспорта Mintrans, написал 17 ноября сайт центра.

"В целом ряде вопросов – в частности, земельного налога, реализации непрофильных активов, – бизнес точно на стороне "Укрзалізниці". И это точно нужные шаги для того, чтобы увеличить базу поступлений "Укрзалізниці", с одной стороны, и уменьшить базу затрат – с другой, поскольку все эти активы нуждаются в том числе в обслуживании", – убежден эксперт.

Вовк добавил, что в таком чувствительном вопросе, как тарифы, "Укрзалізниця" должна находить общий язык с отправителями грузов, потому что они являются главным источником доходов.

"Синергия частного бизнеса и "Укрзалізниці" – это тот самый ресурс, который позволит активно и хорошо работать в рамках озвученных программ", – сказал он.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Отправители неделями ждут грузы "Укрзалізниці", поэтому компания должна в первую очередь решить проблему с локомотивами, считает экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, тарифы, Сергей Вовк, инфраструктура, грузоперевозки
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