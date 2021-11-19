Без сотрудничества с бизнесом "Укрзалізниця" не сможет развиваться – директор Центра транспортных стратегий

Сергей Вовк: Синергия частного бизнеса и "Укрзалізниці" – это тот самый ресурс, который позволит активно и хорошо работать в рамках озвученных программ Фото: cfts.org.ua

"В целом ряде вопросов – в частности, земельного налога, реализации непрофильных активов, – бизнес точно на стороне "Укрзалізниці". И это точно нужные шаги для того, чтобы увеличить базу поступлений "Укрзалізниці", с одной стороны, и уменьшить базу затрат – с другой, поскольку все эти активы нуждаются в том числе в обслуживании", – убежден эксперт.

Вовк добавил, что в таком чувствительном вопросе, как тарифы, "Укрзалізниця" должна находить общий язык с отправителями грузов, потому что они являются главным источником доходов.

"Синергия частного бизнеса и "Укрзалізниці" – это тот самый ресурс, который позволит активно и хорошо работать в рамках озвученных программ", – сказал он.