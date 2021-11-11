Нардепы обратились в Кабмин с предложением ликвидировать коррупционные схемы на заводах "Укрзалізниці"

Депутаты просят провести проверку и по ее результатам закупать оборудование на 20–30% ниже цен закупок, которые проводились с января по ноябрь этого года.
"В ноябре 2020 года, преследуя цель хищения государственных средств "Укрзалізниці", была разработана, принята и согласована наблюдательным советом и правлением преступная схема – внесены изменения в уставные документы подчиненных "Укрзалізниці" предприятий ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод", ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" – заводы отнесены к непрофильным активам, в результате чего были ликвидированы наблюдательные советы и правление, назначены и.о. директоров заводов", – отметили в посте.
По мнению нардепов, это было сделано для того, чтобы ЧАО при проведении тендеров не подпадали под действие закона о публичных закупках и была возможность закупать товарно-материальные ценности по завышенным на 20–30% ценам в обход системы Prozorro.
"Полученная информация была направлена в Офис генерального прокурора. В результате было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", – сообщили нардепы.
По их информации, руководителей заводов понизили до уровня заместителей директоров.
"Ждем справедливых результатов расследования и осенних посадок", – резюмировали в сообщении.
Издание "Дело" 8 ноября сообщило, что ряд политиков пытаются взять под контроль вагоноремонтные заводы и другие "непрофильные активы" "Укрзалізниці", чтобы в дальнейшем их приватизировать в пользу приближенных компаний или организовать контроль над поставками запчастей на эти заводы. Журналисты утверждают, что за этими попытками стоят народные депутаты из группы "Довіра" Шахов, Александр Сухов и Сергей Вельможный, а также помощник Шахова Николай Самбожук.
Для давления на "Укрзалізницю" и получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками народные депутаты, утверждает издание, организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству "Укрзалізниці" направляют письма. Журналисты перечислили эти объединения в Верховной Раде.