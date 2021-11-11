ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардепы обратились в Кабмин с предложением ликвидировать коррупционные схемы на заводах "Укрзалізниці"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Депутатское объединение заявило, что на "Укрзалізниці" была разработана схема для хищения государственных денег
Депутатское объединение заявило, что на "Укрзалізниці"  была разработана схема для хищения государственных денег
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Межфракционное депутатское объединение "За техногенную и экологическую безопасность" во главе с нардепом из группы "Довіра" Сергеем Шаховым обратилось в Кабмин с требованием ликвидировать коррупционные схемы на заводах "Укрзалізниці". Информация об этом опубликована на странице объединения в Facebook 10 нобря.

Депутаты просят провести проверку и по ее результатам закупать оборудование на 20–30% ниже цен закупок, которые проводились с января по ноябрь этого года.

"В ноябре 2020 года, преследуя цель хищения государственных средств "Укрзалізниці", была разработана, принята и согласована наблюдательным советом и правлением преступная схема – внесены изменения в уставные документы подчиненных "Укрзалізниці" предприятий ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод", ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" – заводы отнесены к непрофильным активам, в результате чего были ликвидированы наблюдательные советы и правление, назначены и.о. директоров заводов", – отметили в посте.

По мнению нардепов, это было сделано для того, чтобы ЧАО при проведении тендеров не подпадали под действие закона о публичных закупках и была возможность закупать товарно-материальные ценности по завышенным на 20–30% ценам в обход системы Prozorro.

"Полученная информация была направлена в Офис генерального прокурора. В результате было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", – сообщили нардепы.

По их информации, руководителей заводов понизили до уровня заместителей директоров.

"Ждем справедливых результатов расследования и осенних посадок", – резюмировали в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102220642283138&id=102174745621061

Контекст:

Издание "Дело" 8 ноября сообщило, что ряд политиков пытаются взять под контроль вагоноремонтные заводы и другие "непрофильные активы" "Укрзалізниці", чтобы в дальнейшем их приватизировать в пользу приближенных компаний или организовать контроль над поставками запчастей на эти заводы. Журналисты утверждают, что за этими попытками стоят народные депутаты из группы "Довіра" Шахов, Александр Сухов и Сергей Вельможный, а также помощник Шахова Николай Самбожук.

Для давления на "Укрзалізницю" и получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками народные депутаты, утверждает издание, организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству "Укрзалізниці" направляют письма. Журналисты перечислили эти объединения в Верховной Раде.

Теги: Украина, Укрзалізниця, депутаты, народные депутаты, активы, Сергей Шахов, уголовное дело, проверки, Кабмин, Сергей Вельможный, Довіра
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
"У психически нестабильных сезон обострения" Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"У психически нестабильных сезон обострения" Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (194867)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (86211)
3
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (58360)
4
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (50368)
5
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (36763)
6
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (30524)
7
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (28178)
8
"Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене (20778)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS