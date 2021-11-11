Нардепы обратились в Кабмин с предложением ликвидировать коррупционные схемы на заводах "Укрзалізниці"

Депутатское объединение заявило, что на "Укрзалізниці" была разработана схема для хищения государственных денег Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Депутаты просят провести проверку и по ее результатам закупать оборудование на 20–30% ниже цен закупок, которые проводились с января по ноябрь этого года.

"В ноябре 2020 года, преследуя цель хищения государственных средств "Укрзалізниці", была разработана, принята и согласована наблюдательным советом и правлением преступная схема – внесены изменения в уставные документы подчиненных "Укрзалізниці" предприятий ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод", ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" – заводы отнесены к непрофильным активам, в результате чего были ликвидированы наблюдательные советы и правление, назначены и.о. директоров заводов", – отметили в посте.

По мнению нардепов, это было сделано для того, чтобы ЧАО при проведении тендеров не подпадали под действие закона о публичных закупках и была возможность закупать товарно-материальные ценности по завышенным на 20–30% ценам в обход системы Prozorro.

"Полученная информация была направлена в Офис генерального прокурора. В результате было возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", – сообщили нардепы.

По их информации, руководителей заводов понизили до уровня заместителей директоров.

"Ждем справедливых результатов расследования и осенних посадок", – резюмировали в сообщении.