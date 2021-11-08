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ПОЛИТИКА

Группа народных депутатов от "Довіри" и их помощник пытаются взять под контроль ряд предприятий "Укрзалізниці" – СМИ

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Для давления на "Укрзалізницю" народные депутаты организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, утверждает "Дело"
Для давления на "Укрзалізницю" народные депутаты организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, утверждает "Дело"
Фото: epravda.com.ua

Ряд политиков пытаются взять под контроль вагоноремонтные заводы и другие "непрофильные активы" "Укрзалізниці", чтобы в дальнейшем их приватизировать в пользу приближенных компаний или организовать контроль над поставками запчастей на эти заводы, пишет издание "Дело". Журналисты утверждают, что за этими попытками стоят народные депутаты из группы "Довіра" Сергей Шахов, Александр Сухов и Сергей Вельможный, а также помощник Шахова Николай Самбожук.

Для давления на "Укрзалізницю" и получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками народные депутаты, утверждает издание, организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству "Укрзалізниці" направляют письма. Журналисты перечислили эти объединения в Верховной Раде.

"За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" (глава Сергей Шахов), "Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры – стратегический вектор эффективной экономики государства" (глава Александр Сухов) и "Контроль за реформами и очищением в судебной и правоохранительной системах государства" (глава Сергей Вельможный). Все трое являются мажоритарщиками из Луганской области, при этом Шахов считается неформальным руководителем группы. Секретарем минимум двух из трех МДО является Николай Самбожук – один из фигурантов крупного международного скандала о попытке рейдерского захвата Молдавской железной дороги", – сказано в публикации.

"Дело" отмечает, что члены этих объединений принимают участие в различных профильных совещаниях, подают депутатские запросы и общаются с иностранными инвесторами, такими как польская Pesa или швейцарская Stadler.

"Одной из наиболее громких инициатив, которую пытались реализовать эти депутаты, стала попытка вывести из структуры "Укрзалізниці" вагоно- и электровозоремонтные предприятия как "непрофильные активы". Как утверждают источники в "Укрзалізниці", в сговоре с руководством компании, в частности бывшим на тот момент главой правления Владимиром Жмаком, нардепы продвинулись настолько далеко, что идея о приватизации заводов даже появилась в презентации для "потенциальных покупателей" (хотя по факту ими должны были оказаться приближенные к Шахову и компании фирмы). В руководстве "Укрзалізниці" за эту идею также выступали директор по коммерческой работе Иракли Эзгубая, член правления Франтишек Буреш", – пишут авторы статьи. 

Они отмечают, что после увольнения Жмака попытки взять предприятие под контроль не прекратились.

"После того, как Жмака уволили из "Укрзалізниці", свои схемы группа Шахова – Самбожука попыталась навязать уже новому главе правления Ивану Юрику. В частности, для этого планировалось вовлечь в ситуативную игру временную следственную комиссию по расследованию злоупотреблений в "Укрзалізниці", которую возглавляет нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина", – сказано в материале.

Также лоббисты пытались "сбить" контракт для Крюковского вагоностроительного завода на строительство сотни пассажирских вагонов за выделенные из бюджета 3 млрд грн, утверждают журналисты: компания, которая обжаловала тендер в Антимонопольном комитете, прикладывала к своим документам письмо швейцарской Stadler о готовности принять участие в тендере, отправленное на имя Сухова.

"После смены руководства в "Укрзалізниці" планы Шахова – Самбожука окончательно "расстроились", поскольку их основные "партнеры" по схемам в "Укрзалізниці" были уволены, а уголовные дела начали набирать обороты. Более того, у Шахова появились и другие заботы – недавно НАБУ пришло с обысками в особняк его гражданской жены, которую, как и ее многочисленное имущество, народный депутат "забыл" указать в декларации. Имеет ли это имущество отношение к схемам Шахова и его команды в "Укрзалізниці" и в ее окружении – вопрос открытый, – сказано в статье. – Однако очевидно, что внимание прокуратуры к деятельности группировки и межфракционных депутатских объединений, которые ими организованы, должно только нарастать".

Теги: Укрзалізниця, народные депутаты, вагоны, Сергей Шахов, инфраструктура, Юлия Гришина, Франтишек Буреш, Сергей Вельможный, Довіра, Александр Сухов
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