Каленков об инициативе списывать вагоны по возрасту: Бенефициары этого решения – владельцы вагоностроительных заводов

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста Фото: depositphotos.com

Он заявил, что отправители грузов соглашаются с необходимостью обновления парка вагонов, но если списать сразу большое их количество, это создаст проблемы, поэтому подходить к такому решению нужно взвешенно.

"Но вместо компромиссного решения ведомство инициировало совершенно новый проект приказа. В нем мы идем не по пути Европы и развитых стран, где нет никакого ограничения на срок эксплуатации вагонов, а по пути РФ, которая устанавливает просто граничный срок эксплуатации вагона", – отметил Каленков.

Эксперт сообщил, что в России таким образом власть поддержала несколько корпораций, которым компенсировали производство военной техники новыми заказами вагонов.

"В Украине, к сожалению, тоже решили пойти именно таким путем. Ведь кто бенефициары этого решения – владельцы вагоностроительных заводов, которых все знают. Это несколько человек всего в Украине. И вот таким образом хотят создать им спрос больше чем на 100 млрд грн", – утверждает Каленков.

Такое решение не только выведет из экономики 100 млрд грн, но и станет причиной масштабного кризиса в промышленности и сельском хозяйстве.

"Искусственное ограничение срока эксплуатации вагонов создаст дефицит вагонов, а соответственно – колоссально повлияет на всю экономическую систему. Потому что большая часть грузов в Украине перевозится именно железнодорожным транспортом. Дефицит вагонов приведет к срывам поставок и перевозок и к их удорожанию. Это отразится на конечных потребителях и на потере конкурентоспособности товаров. В любом случае, это потери для экономики страны", – считает президент "Укрметаллургпрома".

Он призвал Мининфраструктуры, Минэкономики и Кабмин прислушаться к грузоотправителям и вместе выработать компромиссный вариант приказа, который позволит обновить подвижный состав и не приведет к тяжелым последствиям для экономики Украины.