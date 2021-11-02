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Каленков об инициативе списывать вагоны по возрасту: Бенефициары этого решения – владельцы вагоностроительных заводов

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста
8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста
Фото: depositphotos.com

Министерство инфраструктуры копирует не практику стран Европы, а российскую модель, когда предлагает в своем проекте приказа списывать грузовые железнодорожные вагоны в зависимости от даты их производства, а не от реального технического состояния. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков на пресс-конференции, посвященной инициативе МИУ, пишет "Главком".

Он заявил, что отправители грузов соглашаются с необходимостью обновления парка вагонов, но если списать сразу большое их количество, это создаст проблемы, поэтому подходить к такому решению нужно взвешенно

"Но вместо компромиссного решения ведомство инициировало совершенно новый проект приказа. В нем мы идем не по пути Европы и развитых стран, где нет никакого ограничения на срок эксплуатации вагонов, а по пути РФ, которая устанавливает просто граничный срок эксплуатации вагона", – отметил Каленков.

Эксперт сообщил, что в России таким образом власть поддержала несколько корпораций, которым компенсировали производство военной техники новыми заказами вагонов. 

"В Украине, к сожалению, тоже решили пойти именно таким путем. Ведь кто бенефициары этого решения – владельцы вагоностроительных заводов, которых все знают. Это несколько человек всего в Украине. И вот таким образом хотят создать им спрос больше чем на 100 млрд грн", – утверждает Каленков.

Такое решение не только выведет из экономики 100 млрд грн, но и станет причиной масштабного кризиса в промышленности и сельском хозяйстве.

"Искусственное ограничение срока эксплуатации вагонов создаст дефицит вагонов, а соответственно – колоссально повлияет на всю экономическую систему. Потому что большая часть грузов в Украине перевозится именно железнодорожным транспортом. Дефицит вагонов приведет к срывам поставок и перевозок и к их удорожанию. Это отразится на конечных потребителях и на потере конкурентоспособности товаров. В любом случае, это потери для экономики страны", – считает президент "Укрметаллургпрома".

Он призвал Мининфраструктуры, Минэкономики и Кабмин прислушаться к грузоотправителям и вместе выработать компромиссный вариант приказа, который позволит обновить подвижный состав и не приведет к тяжелым последствиям для экономики Украины.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

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