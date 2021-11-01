ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кушнирук: "Большая стройка" ожидаемо трансформируется в "Большой вагон денег для Коломойского"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Борис Кушнирук: Я не знаю, какое название получит эта сделка, говорят, что ее назовут "Большим вагоном". Но мне более подходящим кажется название "Большой вагон денег для Коломойского"
Борис Кушнирук: Я не знаю, какое название получит эта сделка, говорят, что ее назовут "Большим вагоном". Но мне более подходящим кажется название "Большой вагон денег для Коломойского"
Фото: Юлія Чаплінська / Facebook

Если в Украине примут решение принудительно выводить из эксплуатации грузовые железнодорожные вагоны после определенного срока, то это поддержит заводы, которые в том числе принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому, а заплатит за такое решение государственная "Укрзалізниця". Об этом написал в своем Facebook экономист Борис Кушнирук.

"Большая стройка" ожидаемо трансформируется в "Большой вагон денег для Коломойского". На днях информагентство УНИАН ошеломило общественность новостью с громким заголовком – "Большая стройка" [президента Украины Владимира] Зеленского запускает самое большое при независимости обновление парка грузовых вагонов. В рамках программы планируется закупить более 45 тыс. вагонов на 100 млрд грн. Обновлять парк вагонов, по словам советника министра инфраструктуры Ивана Федорко, будут в равных долях "Укрзалізниця" и частные владельцы. Приказ Мининфраструктуры о списании вагонов уже готов, осталось его подписать. Если коротко, то его суть состоит в том, чтобы принудительно выводить из эксплуатации грузовые вагоны, отработавшие определенный срок, безотносительно к техническому состоянию. Соответственно искусственно созданный дефицит должен покрываться путем закупки новых вагонов", – написал эксперт.

Он отметил, что такая схема списания вагонов выгодна Коломойскому.

"Радость рупора Игоря Коломойского поняла – вагоностроение является одной из важных составляющих его бизнес-империи. Совместно с [бизнесменом] Сергеем Тигипко он контролирует "Днепровагонмаш" и Кременчугский сталелитейный завод, специализирующийся на производстве литых запчастей для грузовых вагонов. В 2008 году они даже пытались соединить всю вагоностроительную отрасль в один холдинг. Впрочем, тогда затее помешало другое мнение партнеров по Крюковскому вагоностроительному заводу и глобальный экономический кризис. Поэтому получение гарантированного фронта работы в 100 млрд грн может существенно обогатить одиозного олигарха", – заявил Кушнирук.

Экономист добавил, что важно также понимать, зачем и за чей счет собираются реализовать такой масштабный проект. Он считает, что эти планы идут вразрез "с глобальной парадигмой циркулярной экономики", так как в развитых странах не спешат списывать технику преждевременно, а продлевают сроки эксплуатации капитальными ремонтами. Кушнирук проанализировал сообщения в СМИ и отметил, что лоббисты апеллируют к российскому опыту – в РФ приняли ограничения по срокам эксплуатации вагонов и это активизировало работу машиностроительной отрасли. 

"Это верно, но стоит договаривать до конца. А ситуация была следующей – в России ведущим вагоностроительным заводом является государственное НПО "Уралвагонзавод" имени Дзержинского. Как известно, предприятие производит не только гражданские транспортные средства, но и стратегически важное для Москвы панцирное оружие: БМП Т-15, БМОП "Терминатор", танки Т-72Б3 и Т-90А. Кстати, именно "Уралвагонзавод" разрабатывает и доводит до серийного выпуска будущий основной танк российской армии – "Армата" Т-14. В 2015 году из-за двукратного сокращения спроса (в первом полугодии "Уралвагонзавод" выпустил лишь 12 тыс. грузовых вагонов, что было на 60% меньше аналогичного периода предыдущего года) эта госкорпорация столкнулась с серьезными проблемами. Главному предприятию УВЗ в Нижнем Тагиле пришлось отправить в вынужденные отпуска  6 тыс. сотрудников", – описал он происходящее в России.

По его словам, в марте 2015 года генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко в качестве радикального способа предложил запретить ремонтировать вагоны и заставить покупать новые, его поддержал лично президент России Владимир Путин и запрет на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы вступил в силу с 2016 года.

"Таким образом, логика российского политического руководства ясна – за счет операторов рынка грузовых перевозок была сделана мощная финансовая инъекция в банкротящийся государственный вооруженный завод. Зеленский, судя по заявлениям чиновников, собирается сделать наоборот – поддержать частные заводы Коломойского, Тигипко и [президента Крюковского вагоностроительного завода Владимира] Приходько. При этом почти половину из озвученных 100 млрд грн им будет вынуждена заплатить банкротящаяся государственная "Укрзалізниця". Негативные последствия для государственного предприятия только этим не ограничатся – если грузовые вагоны запретят капитально ремонтировать и сразу начнут списывать, то без работы останутся тысячи рабочих вагоноремонтных заводов, входящих в структуру "Укрзалізниці". О потерях коммерческих операторов грузовых перевозок и грузоотправителей говорить не приходится. Как и о последствиях для украинцев – дополнительные затраты на удорожание железнодорожной логистики в любом случае будут переведены на конечных потребителей", – подчеркнул Кушнирук.

Предложенный план он назвал "наглой схемой ограбления государства и бизнеса".

"[Она] вряд ли могла быть воспринята обществом. Ее попытались замаскировать под сладкую обертку "Большого строительства". Я не знаю, какое название получит эта сделка, говорят, что ее назовут "Большим вагоном". Но мне более подходящим кажется название "Большой вагон денег для Коломойского", – резюмировал эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10221320563662800&id=1209232001

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Бывший глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак в декабре 2020 года говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

"Укрзалізниця" завершила переговоры с руководством Крюковского вагоностроительного завода о поставке 100 новых пассажирских вагонов. Об этом 19 июня 2021 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Сергей Тигипко, Укрзалізниця, Игорь Коломойский, железная дорога, вагоны, Мининфраструктуры, Борис Кушнирук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала "привет" экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала "привет" экс-участнику "Танцев со звездами"
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье
"Сучка!", "Огонь". Рианна показала тело в сексуальном белье
  "Это только начало". Солистка Kazka Зарицкая похудела на 20 кг
  "Это только начало". Солистка Kazka Зарицкая похудела на 20 кг
  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео
  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео
"Я правильная хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой
"Я правильная хорошая девочка". Дорофеева оголилась перед камерой
  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво
  Горбунов: Melovin пережил предательство Гвоздевой. Он достойно ей ответил. Браво
"Бедная пися", "Главное растопырить промежность на всеобщее обозрение". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат
"Бедная пися", "Главное – растопырить промежность на всеобщее обозрение". Волочкова в крошечных плавках села на поперечный шпагат
  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin
  "Группа не готова к сотрудничеству". Солистка Go-A рассказала, почему не состоится премьера дуэтной песни с Måneskin
"Шикарная женщина", "Украинская Джулия Робертс". 39-летняя Мейхер показала лицо крупным планом
"Шикарная женщина", "Украинская Джулия Робертс". 39-летняя Мейхер показала лицо крупным планом
  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк
  "Это ж как у тебя дома ужасно, что ты в резиновых тапках ходишь". Притула прокомментировал образ Никитюк
"Кокосы", "Мамочка! Секси". 52-летняя Лопес на видео с детьми засветила грудь в голом бюстгальтере
"Кокосы", "Мамочка! Секси". 52-летняя Лопес на видео с детьми засветила грудь в голом бюстгальтере
  "Это ненормально". Полякова рассказала, что делает, если объелась накануне съемок
  "Это ненормально". Полякова рассказала, что делает, если объелась накануне съемок
  "Я такой красивой никогда не была". Харлан рассказала, будет ли принимать участие в Олимпиаде 2024
  "Я такой красивой никогда не была". Харлан рассказала, будет ли принимать участие в Олимпиаде 2024
"Какая худышка", "Лучшая". Ефросинина показала тело в раздельном купальнике
"Какая худышка", "Лучшая". Ефросинина показала тело в раздельном купальнике
"Maruv вдохновила?", "Костюм отпад". Дорофеева в секси-одежде из латекса исполнила эротический танец
"Maruv вдохновила?", "Костюм – отпад". Дорофеева в секси-одежде из латекса исполнила эротический танец
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
"Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
  Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
Ольга Горбачева сменила имя и фамилию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS