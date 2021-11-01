Кушнирук: "Большая стройка" ожидаемо трансформируется в "Большой вагон денег для Коломойского"

Борис Кушнирук: Я не знаю, какое название получит эта сделка, говорят, что ее назовут "Большим вагоном". Но мне более подходящим кажется название "Большой вагон денег для Коломойского" Фото: Юлія Чаплінська / Facebook

"Большая стройка" ожидаемо трансформируется в "Большой вагон денег для Коломойского". На днях информагентство УНИАН ошеломило общественность новостью с громким заголовком – "Большая стройка" [президента Украины Владимира] Зеленского запускает самое большое при независимости обновление парка грузовых вагонов. В рамках программы планируется закупить более 45 тыс. вагонов на 100 млрд грн. Обновлять парк вагонов, по словам советника министра инфраструктуры Ивана Федорко, будут в равных долях "Укрзалізниця" и частные владельцы. Приказ Мининфраструктуры о списании вагонов уже готов, осталось его подписать. Если коротко, то его суть состоит в том, чтобы принудительно выводить из эксплуатации грузовые вагоны, отработавшие определенный срок, безотносительно к техническому состоянию. Соответственно искусственно созданный дефицит должен покрываться путем закупки новых вагонов", – написал эксперт.

Он отметил, что такая схема списания вагонов выгодна Коломойскому.

"Радость рупора Игоря Коломойского поняла – вагоностроение является одной из важных составляющих его бизнес-империи. Совместно с [бизнесменом] Сергеем Тигипко он контролирует "Днепровагонмаш" и Кременчугский сталелитейный завод, специализирующийся на производстве литых запчастей для грузовых вагонов. В 2008 году они даже пытались соединить всю вагоностроительную отрасль в один холдинг. Впрочем, тогда затее помешало другое мнение партнеров по Крюковскому вагоностроительному заводу и глобальный экономический кризис. Поэтому получение гарантированного фронта работы в 100 млрд грн может существенно обогатить одиозного олигарха", – заявил Кушнирук.

Экономист добавил, что важно также понимать, зачем и за чей счет собираются реализовать такой масштабный проект. Он считает, что эти планы идут вразрез "с глобальной парадигмой циркулярной экономики", так как в развитых странах не спешат списывать технику преждевременно, а продлевают сроки эксплуатации капитальными ремонтами. Кушнирук проанализировал сообщения в СМИ и отметил, что лоббисты апеллируют к российскому опыту – в РФ приняли ограничения по срокам эксплуатации вагонов и это активизировало работу машиностроительной отрасли.

"Это верно, но стоит договаривать до конца. А ситуация была следующей – в России ведущим вагоностроительным заводом является государственное НПО "Уралвагонзавод" имени Дзержинского. Как известно, предприятие производит не только гражданские транспортные средства, но и стратегически важное для Москвы панцирное оружие: БМП Т-15, БМОП "Терминатор", танки Т-72Б3 и Т-90А. Кстати, именно "Уралвагонзавод" разрабатывает и доводит до серийного выпуска будущий основной танк российской армии – "Армата" Т-14. В 2015 году из-за двукратного сокращения спроса (в первом полугодии "Уралвагонзавод" выпустил лишь 12 тыс. грузовых вагонов, что было на 60% меньше аналогичного периода предыдущего года) эта госкорпорация столкнулась с серьезными проблемами. Главному предприятию УВЗ в Нижнем Тагиле пришлось отправить в вынужденные отпуска 6 тыс. сотрудников", – описал он происходящее в России.

По его словам, в марте 2015 года генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко в качестве радикального способа предложил запретить ремонтировать вагоны и заставить покупать новые, его поддержал лично президент России Владимир Путин и запрет на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы вступил в силу с 2016 года.

"Таким образом, логика российского политического руководства ясна – за счет операторов рынка грузовых перевозок была сделана мощная финансовая инъекция в банкротящийся государственный вооруженный завод. Зеленский, судя по заявлениям чиновников, собирается сделать наоборот – поддержать частные заводы Коломойского, Тигипко и [президента Крюковского вагоностроительного завода Владимира] Приходько. При этом почти половину из озвученных 100 млрд грн им будет вынуждена заплатить банкротящаяся государственная "Укрзалізниця". Негативные последствия для государственного предприятия только этим не ограничатся – если грузовые вагоны запретят капитально ремонтировать и сразу начнут списывать, то без работы останутся тысячи рабочих вагоноремонтных заводов, входящих в структуру "Укрзалізниці". О потерях коммерческих операторов грузовых перевозок и грузоотправителей говорить не приходится. Как и о последствиях для украинцев – дополнительные затраты на удорожание железнодорожной логистики в любом случае будут переведены на конечных потребителей", – подчеркнул Кушнирук.

Предложенный план он назвал "наглой схемой ограбления государства и бизнеса".

"[Она] вряд ли могла быть воспринята обществом. Ее попытались замаскировать под сладкую обертку "Большого строительства". Я не знаю, какое название получит эта сделка, говорят, что ее назовут "Большим вагоном". Но мне более подходящим кажется название "Большой вагон денег для Коломойского", – резюмировал эксперт.