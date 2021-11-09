"Укрзалізниця" собирается потратить полтора миллиарда гривен на сомнительную схему по закупке топлива – СМИ

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн Фото: depositphotos.com

Журналисты выяснили, что филиал компании "Центр обеспечения производства" в сентябре – ноябре объявил ряд закупок газа на 1,26 млрд грн, ожидаемая цена газа разная – от 32,90 до 37,04 грн за м3 с НДС, но во всех случаях "Укрзалізниця" не установила ни одного формульного подхода.

В таком случае цена топлива для железной дороги при рыночных колебаниях будет изменяться в соответствии с законом, разрешающим уменьшение или увеличение договорной цены до 10% при подтверждении справками уполномоченных органов. Но любая из сторон может отказываться соглашаться с предложением своего контрагента, таким образом поставки топлива в отдельные периоды могут происходить по цене значительно выше рыночной, так как частный поставщик может не соглашаться снижать цену.

"Наші гроші" подчеркивают, что такая схема закупок сомнительна. Журналисты отмечают: из-за использования данной схемы, которая позволяла завышать цены на поставках дизеля к железной дороге от фирмы "Вог аэро джет", НАБУ и САП направили дело в суд.