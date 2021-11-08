Если тарифы на грузовые перевозки "Укрзалізниці" вырастут, угольная отрасль не справится с кризисом – Профсоюз работников угольной промышленности

Если Украине нужен уголь, то без помощи государства угольщики не обойдутся, заявил заместитель председателя Профсоюза работников угольной промышленности Фото: depositphotos.com

"Увеличение железнодорожного тарифа негативно да просто пагубно скажется на угольных предприятиях, которые и так еле-еле сводят концы с концами", – сказал он.

Зимин отметил, что угольной отрасли нужна поддержка со стороны государства.

"Если стране нужен уголь – то, безусловно, без помощи государства угольщики не обойдутся", – заявил заместитель председателя Профсоюза работников угольной промышленности.