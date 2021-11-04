Ассоциация известковой промышленности призвала Минюст не согласовывать повышение тарифа "Укрзалізниці"

Около месяца назад начал действовать приказ МИУ №418, который уже поднял тарифы на перевозку грузов первого класса с 1 января 2022 года Фото: depositphotos.com

"Статья 25 ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" предусматривает, что орган юстиции имеет основания отказать в государственной регистрации регуляторному акту, в частности, в случае отсутствия анализа регуляторного влияния", – напомнили в ассоциации.

В организации считают, что Министерство инфраструктуры допустило такое количество неточностей в анализе регуляторного влияния, что можно считать, что анализа нет. Список неточностей авторы привели письме и отметили, что информация анализа дублирует ту, что МИУ подавало перед предыдущим повышением тарифов, а значит, прошлое повышение не решило проблему и снова поднимать тарифы нет смысла.

"В конечном итоге это может привести к негативной практике регулятора повышать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки без надлежащего обоснования в любое время и без доказанной необходимости", – подчеркнули в ассоциации.

В анализе нет данных о себестоимости грузовых перевозок и их рентабельности, а значит, нет и возможности подтвердить или опровергнуть достоверность приведенных разработчиком аргументов в пользу повышения тарифов, сказано в письме.

"Также документ противоречит статье 4 закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". В частности, в нем нивелируется принципы целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности. То есть проектом не доказано, как повышение тарифов отразится на субъектах хозяйствования, гражданах и государстве", – заявили авторы.

В анализе также нет источников аналитических данных, не оценены альтернативные способы достижения целей, нет данных про общий экономический и социальный эффект от принятия.

"Проект является обременительным для бизнес-среды, поскольку предусматривает существенное повышение тарифов на железнодорожную перевозку грузов без анализа экономических последствий для всех без исключения участников соответствующего процесса. В итоге он направлен на увеличение доходов АО "Укрзалізниця", которое занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом, и не учитывает в полной мере все негативные последствия для многих предприятий других отраслей экономики", – считают в ассоциации.

В организации призвали главу Минюста отказать проекту о повышении тарифов на перевозки в государственной регистрации.