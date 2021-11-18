Отправители неделями ждут грузы "Укрзалізниці", компания должна в первую очередь решить проблему с локомотивами – Омелян

Омелян: В "Укрзалізниці" из-за коррупции теряются около 1 млрд долларов в год. Я думаю, что даже компания Tesla не выдержала бы таких коррупционных потерь",

По его словам, ситуация на железной дороге сейчас очень сложная, ведь хронические проблемы из-за их игнорирования обострились, в том числе операционная эффективность.

"Фактически каждую неделю у нас есть сотни брошенных поездов. И отправители действительно ждут – кто неделями, кто месяцами, – по единственной банальной причине – не хватает тяги", – отметил Омелян.

Он считает, что при таких условиях в "Укрзалізниці" должны приниматься решения не о списании вагонов, которые еще могут эксплуатироваться, и тратить средства на закупку новых, а инвестировать в наиболее срочное – обновление парка локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.

"Все красивые слова о глобальных реформах, новых поездах, новых реформах разбиваются о реальность. Денег нет. И когда я слышу, что вместо локомотивов и ремонта инфраструктуры мы будем фактически закупать вагоны, которые фактически превратятся в склады на колесах", – отметил Омелян.

Экс-министр считает, что "Укрзалізницю" необходимо немедленно реформировать и сломать коррупционные схемы.

"Коррупция съедает все, не будет никакого развития, будет фактически застой и будет банкротство компании. В "Укрзалізниці" из-за коррупции теряются около 1 млрд долларов в год. Я думаю, что даже компания Tesla не выдержала бы таких коррупционных потерь", – подытожил Омелян.