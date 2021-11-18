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ПОЛИТИКА

Отправители неделями ждут грузы "Укрзалізниці", компания должна в первую очередь решить проблему с локомотивами – Омелян

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Омелян: В "Укрзалізниці" из-за коррупции теряются около 1 млрд долларов в год. Я думаю, что даже компания Tesla не выдержала бы таких коррупционных потерь",
Омелян: В "Укрзалізниці" из-за коррупции теряются около 1 млрд долларов в год. Я думаю, что даже компания Tesla не выдержала бы таких коррупционных потерь",

Коррупция в "Укрзалізниці" и политическое влияние на компанию привели ее к кризисному состоянию, которое в последнее время только усугубляется, заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя инициативу Министерства инфраструктуры реализовать проект по списанию рабочих грузовых вагонов, который обойдется в более чем 100 миллиардов гривен.

По его словам, ситуация на железной дороге сейчас очень сложная, ведь хронические проблемы из-за их игнорирования обострились, в том числе операционная эффективность.

"Фактически каждую неделю у нас есть сотни брошенных поездов. И отправители действительно ждут – кто неделями, кто месяцами, – по единственной банальной причине – не хватает тяги", – отметил Омелян.

Он считает, что при таких условиях в "Укрзалізниці" должны приниматься решения не о списании вагонов, которые еще могут эксплуатироваться, и тратить средства на закупку новых, а инвестировать в наиболее срочное – обновление парка локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.

"Все красивые слова о глобальных реформах, новых поездах, новых реформах разбиваются о реальность. Денег нет. И когда я слышу, что вместо локомотивов и ремонта инфраструктуры мы будем фактически закупать вагоны, которые фактически превратятся в склады на колесах", – отметил Омелян.

Экс-министр считает, что "Укрзалізницю" необходимо немедленно реформировать и сломать коррупционные схемы.

"Коррупция съедает все, не будет никакого развития, будет фактически застой и будет банкротство компании. В "Укрзалізниці" из-за коррупции теряются около 1 млрд долларов в год. Я думаю, что даже компания Tesla не выдержала бы таких коррупционных потерь", – подытожил Омелян.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, поезда, вагоны, Владимир Омелян, реформа, инфраструктура, грузоперевозки
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