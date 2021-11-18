Отправители неделями ждут грузы "Укрзалізниці", компания должна в первую очередь решить проблему с локомотивами – Омелян

По его словам, ситуация на железной дороге сейчас очень сложная, ведь хронические проблемы из-за их игнорирования обострились, в том числе операционная эффективность.
"Фактически каждую неделю у нас есть сотни брошенных поездов. И отправители действительно ждут – кто неделями, кто месяцами, – по единственной банальной причине – не хватает тяги", – отметил Омелян.
Он считает, что при таких условиях в "Укрзалізниці" должны приниматься решения не о списании вагонов, которые еще могут эксплуатироваться, и тратить средства на закупку новых, а инвестировать в наиболее срочное – обновление парка локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.
"Все красивые слова о глобальных реформах, новых поездах, новых реформах разбиваются о реальность. Денег нет. И когда я слышу, что вместо локомотивов и ремонта инфраструктуры мы будем фактически закупать вагоны, которые фактически превратятся в склады на колесах", – отметил Омелян.
Экс-министр считает, что "Укрзалізницю" необходимо немедленно реформировать и сломать коррупционные схемы.
"Коррупция съедает все, не будет никакого развития, будет фактически застой и будет банкротство компании. В "Укрзалізниці" из-за коррупции теряются около 1 млрд долларов в год. Я думаю, что даже компания Tesla не выдержала бы таких коррупционных потерь", – подытожил Омелян.
8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.
Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.