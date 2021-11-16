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Решение списывать вагоны по возрасту повлечет за собой коллапс на рынке перевозок – эксперт

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Роман Сластен: Физически мы не сможем экспортировать достаточно зерновых культур, которые востребованы на внешних рынках
Роман Сластен: Физически мы не сможем экспортировать достаточно зерновых культур, которые востребованы на внешних рынках
Фото: propozitsiya.com

Решение Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту приведет к проблемам рынка перевозок и ухудшению позиций отечественных экспортеров на мировых рынках, заявил в эфире телеканала "Украина 24" генеральный директор Ассоциации украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен.

"Если будет такое массовое списание вагонов и не будет достаточных инвестиций в то, чтобы были замещены эти списанные вагоны новыми, то, соответственно, мы будем иметь очередной коллапс в "Укрзалізниці", и будет ситуация, когда фактически физически мы не сможем экспортировать достаточно зерновых культур, которые востребованы на внешних рынках", – объяснил Сластен.

Он подчеркнул, что украинские экспортеры в результате такой ситуации не смогут вовремя выполнить свои обязательства по контрактам с международными партнерами, что приведет к падению их позиций на мировых рынках и имиджу Украины в целом как надежного поставщика.

По словам директора Ассоциации украинского клуба аграрного бизнеса, решение о списании вагонов – это в определенной степени диктовка условий владельцам вагонов, которые должны инвестировать в их закупку, рассчитывая на определенный срок эксплуатации и окупаемость вложенных средств, а сейчас их заставляют покупать новые вагоны вместо тех, которые по техническому состоянию еще полностью пригодны для использования.

"Странное действительно несколько решение, потому что большинство вагонов находится в частной собственности. Лишь 25% зерновозов, в частности, находятся в собственности "Укрзалізниці" на сегодняшний момент – это те, которые есть в эксплуатации. Остальные – это, собственно, вагоны частного парка. И таким образом происходит определенная диктовка условий и пересмотр условий для тех, кто инвестировал в такие вагоны-зерновозы, именно если мы говорим об аграрной отрасли", – пояснил Сластен.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрзалізниця" и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Теги: транспорт, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, вагоны, Мининфраструктуры
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