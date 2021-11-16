Решение списывать вагоны по возрасту повлечет за собой коллапс на рынке перевозок – эксперт

"Если будет такое массовое списание вагонов и не будет достаточных инвестиций в то, чтобы были замещены эти списанные вагоны новыми, то, соответственно, мы будем иметь очередной коллапс в "Укрзалізниці", и будет ситуация, когда фактически физически мы не сможем экспортировать достаточно зерновых культур, которые востребованы на внешних рынках", – объяснил Сластен.

Он подчеркнул, что украинские экспортеры в результате такой ситуации не смогут вовремя выполнить свои обязательства по контрактам с международными партнерами, что приведет к падению их позиций на мировых рынках и имиджу Украины в целом как надежного поставщика.

По словам директора Ассоциации украинского клуба аграрного бизнеса, решение о списании вагонов – это в определенной степени диктовка условий владельцам вагонов, которые должны инвестировать в их закупку, рассчитывая на определенный срок эксплуатации и окупаемость вложенных средств, а сейчас их заставляют покупать новые вагоны вместо тех, которые по техническому состоянию еще полностью пригодны для использования.

"Странное действительно несколько решение, потому что большинство вагонов находится в частной собственности. Лишь 25% зерновозов, в частности, находятся в собственности "Укрзалізниці" на сегодняшний момент – это те, которые есть в эксплуатации. Остальные – это, собственно, вагоны частного парка. И таким образом происходит определенная диктовка условий и пересмотр условий для тех, кто инвестировал в такие вагоны-зерновозы, именно если мы говорим об аграрной отрасли", – пояснил Сластен.