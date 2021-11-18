"Укргазвидобування" сэкономила 240 млн грн на закупке труб для добычи газа

Стартовая цена трех лотов составила 2 млрд 533 млн грн, в ходе торгов продавец снизил цену до 2 млрд 293 млн грн. Таким образом, экономия "Укргазвидобування" на этом тендере составила 240 млн грн или $9 млн.

Второй участник торгов – ООО "Нафтосервис" – предложил за свою продукцию 2 млрд 501 млн – ниже стартовой цены на 32 млн грн или чуть больше $1 млн.

Документы на участие в аукционе также подавали Mertex UK Limited (Великобритания) и Tenaris Global Services SA (Люксембург), но эти компании были дисквалифицированы в связи с предоставлением неполного пакета документов.