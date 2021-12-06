В 16 областях Украины от COVID-19 вакцинировались более 40% жителей – Ляшко

В шести областях полный курс вакцинации прошли более 40% жителей. По данным Ляшко, за последнюю неделю к лидерам по вакцинации – Киеву, где вакцинировано минимум одной дозой почти 70% жителей, Киевской области (55%), Полтавской области (50,8%) – присоединились Черкасская и Сумская области.

"В Украине полностью вакцинировано 38% взрослого населения, одной дозой – 44,2%. Несмотря на то, что в Украине четвертую неделю снижается уровень заболеваемости COVID-19, в частности количество выявленных случаев за последнюю неделю снизилось на 15%, госпитализаций – на 13%, эпидемия коронавирусной болезни еще не завершена", – заявил глава Минздрава.

Он попросил всех, кто не привился, сделать это как можно быстрее.

"Это будет ваш вклад в подготовку к новой волне коронавирусной болезни", – подчеркнул министр.

Ляшко также сообщил, что почти 92% украинских военных привиты двумя дозами вакцины, 98% – одной дозой.