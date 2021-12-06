За сутки 1600 украинцев попали в больницу с COVID-19

За сутки выздоровели от COVID-19 9 тыс. украинцев Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 429 детей и 52 медработника. Попали в больницу 1600 инфицированных. 239 пациентов умерли, 9082 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 6622 новых случая коронавирусной инфекции и 278 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 501 955 человек, выздоровел 3 059 741 человек, летальных исходов – 88 519.