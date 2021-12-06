Украина – вторая в мире по суточной смертности от коронавируса после России

В Украине 4 декабря умерло от коронавируса 278 человек Фото: depositphotos.com

Больше всего смертей в сутки от коронавируса зафиксировано в России (1206), Украине (278), Мексике (251). Также в десятке Индия, Вьетнам, Турция, Филиппины, США, Греция и Иран.

Инфографика: worldometers.info

Также за сутки в мире COVID-19 заболели 424 тыс. человек. Больше всего заболевших в Великобритании (почти 44 тыс.), Франции (42 тыс.), Германии и США (по 35 тыс.) Также в десятке Россия, Нидерланды, Польша, Турция, Испания и Вьетнам.