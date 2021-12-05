В ВОЗ заявили, что меры борьбы против штамма коронавируса "Дельта" должны работать и против "Омикрона"

"Омикрон" подтвердили в более чем 30 странах Фото: EPA

Региональный директор ВОЗ по Западной части Тихого океана Такеши Касаи заявил, что пограничный контроль может "задержать появление вируса и выиграть время".

По его словам, хорошая новость состоит в том, что пока нет необходимости менять существующие правила борьбы с COVID-19 из-за "Омикрона".

Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре заявил, что нужно продолжать настаивать на более высоких показателях вакцинации, соблюдать социальное дистанцирование и носить маски.