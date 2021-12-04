Штамм коронавируса "Омикрон" грозит восстановлению мировой экономики – МВФ

Георгиева отметила, что восстановление экономики хоть и продолжается, но несколько теряет динамику Фото: EPA

В своем последнем отчете МВФ прогнозировал рост мировой экономики на уровне 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но в США и других крупных экономиках произошел резкий пересмотр прогноза в сторону понижения, так как распространение варианта "Дельта" "вызывало определенные трения".

Георгиева отметила, что восстановление хоть и продолжается, но несколько теряет динамику.

Штамм "Омикрон", по ее совам, "может поколебать нашу уверенность, и мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального экономического роста".