В ВОЗ считают чрезмерной мерой запрет на транспортное сообщение со странами, где обнаружили штамм "Омикрон"

"Линдмейер [...] отметил, что полный запрет на транспортное сообщение с Южной Африкой и Ботсваной, введенный некоторыми правительствами, в ВОЗ считают чрезмерным шагом, хотя и допустил, что подобное решение может быть целесообразным для тех стран, чьи системы здравоохранения рискуют не справиться с новым наплывом больных", – говорится в сообщении.

В ВОЗ считают, что "странам лучше подготовить свои системы здравоохранения к возможному потоку инфицированных", потому что штамм "Омикрон" "с высокой долей вероятности" скоро распространится везде.

"Давайте не будем паниковать, давайте дождемся информации, которая поможет нам оценить риск и принять соответствующие меры. И давайте не будем хвататься за голову с каждой новой порцией информации, нам нужно видеть всю картину, чтобы оценить ситуацию", – подчеркнул Линдмейер.

Сейчас в мире доминирует штамм "Дельта", на него приходится около 90% инфицирований.