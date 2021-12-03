Штамм "Омикрон" заразнее для переболевших COVID-19, чем другие штаммы – исследование

Целью научной работы было выяснить, изменился ли в ЮАР риск повторного заражения коронавирусом с момента появления "Омикрона". Были исследованы образцы лабораторных материалов, полученных в период с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года на шести объектах здравоохранения.

"Недавнее распространение варианта "Омикрон" было связано с уменьшением опасности первичной инфекции и увеличением опасности повторного заражения. Расчетное соотношение рисков реинфекции по сравнению с первичной инфекцией в период с 1 ноября 2021 года по 27 ноября 2021 года [...] составило 2,39", – говорится в материале.

Авторы исследования сделали вывод, что "вариант "Омикрон" связан со значительной способностью уклоняться от иммунитета от предшествующей инфекции".