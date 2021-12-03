Штамм "Омикрон" заразнее для переболевших COVID-19, чем другие штаммы – исследование

Целью научной работы было выяснить, изменился ли в ЮАР риск повторного заражения коронавирусом с момента появления "Омикрона". Были исследованы образцы лабораторных материалов, полученных в период с 4 марта 2020 года по 27 ноября 2021 года на шести объектах здравоохранения.
"Недавнее распространение варианта "Омикрон" было связано с уменьшением опасности первичной инфекции и увеличением опасности повторного заражения. Расчетное соотношение рисков реинфекции по сравнению с первичной инфекцией в период с 1 ноября 2021 года по 27 ноября 2021 года [...] составило 2,39", – говорится в материале.
Авторы исследования сделали вывод, что "вариант "Омикрон" связан со значительной способностью уклоняться от иммунитета от предшествующей инфекции".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
По данным ВОЗ на 1 декабря, новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" выявили уже в 23 странах.
В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.